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29 июля 2021, 16:09

В Свердловской области ожидаются грозы и сильный ветер

непогода

Свердловчанам стоит отказаться от прогулок на свежем воздухе. Фото: Галина Соловьёва.

Местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 м/с. Непогода обрушится на регион в пятницу, 30 июля.

В этот день граждан просят отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Находясь на улице, стоит отойти подальше от деревьев и неустойчивых конструкций.

Владельцам частных домов в региональном ГУ МЧС России напоминают о необходимости заранее подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. В грозу стоит выключить электроприборы и не подходить близко к окнам.

Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Переждите непогоду на обочине. А в случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, 29-31 июля местами на востоке Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность, а на крайнем юго-востоке - чрезвычайная пожарная опасность (4-й и 5-й класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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