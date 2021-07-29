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29 июля 2021, 19:28

Болгария упростила правила въезда в страну иностранцев

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Переболевшим COVID-19 или привитым от коронавируса можно не сдавать ПЦР-тесты. Фото: Алексей Кунилов

Болгария смягчила противоэпидемические правила въезда из других государств, в том числе из России. В частности, власти страны отменили требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест тем, кто может подтвердить свою безопасность для окружающих другими способами.

Соответствующий приказ от 28 июля опубликован на официальном сайте, посвящённом борьбе с распространением коронавируса на территории Болгарии. Обновлённые правила въезда в страну будут действовать по 31 августа включительно. В документе указано, что для стран, относящихся к оранжевой зоне (в этот список входит Россия), возможен въезд при предъявлении сертификата ЕС о ковидной безопасности или аналогичного ему документа.

Сертификат должен содержать данные о вакцинации владельца (Болгария признаёт российский препарат «Спутник V»), либо о перенесённой им коронавирусной инфекции. Въезжающий в страну иностранец также может предоставить отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Отмечается, что не менее 5% въезжающих из стран оранжевой зоны будут проходить экспресс-тестирование на антигены к COVID-19 непосредственно на границе. Данные об обязательном прохождении ПЦР-теста для всех в документе отсутствуют.

Отметим, что до конца лета в Болгарии действует режим чрезвычайной эпидситуации. На сегодняшний день, согласно данным Университета Джона Хопкинса, в стране было подтверждено более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 18 тысяч пациентов из их числа умерли.

Как писала «Областная газета», прямые рейсы в Болгарию из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили 25 июля. Самолёты на сегодняшний день летают только по направлению в Бургас.

Из-за пандемии коронавируса варианты отдыха за границей сильно сократились: из более чем 200 государств для россиян открыто порядка 80 (то есть менее половины). «Облгазета» составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.

Областная газета Свердловской области

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