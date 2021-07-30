Сельский туризм, реинкарнация киностудии, супер-событие для каменцев: самое интересное в номере за 30 июля

Добрый день!

Сельский туризм теперь признан в России самостоятельным видом туристкой деятельности. Соответствующий закон недавно подписал Владимир Путин. На деле этот закон несколько запоздал: сельский туризм в нашей стране существует уже давно, а в усадьбы Среднего Урала едут гости не только из ближних городов, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежья. Журналисты «Областной газеты» побывали в гостях у хозяев некоторых подворий и насладились сельской экзотикой.

Руководство Свердловской киностудии объявило о наборе в новую бесплатную школу. Речь идёт о подготовке специалистов так называемого второго состава съёмочной группы. На первый поток набирают желающих обучиться по специальностям – механик камеры (видеоинженер), осветитель, ассистент художника-постановщика и ассистент художника по гриму. Всего на курс примут 40 человек, заявки нужно отправить до 31 августа. Предполагается, что этот проект должен стать первым шагом на пути к перезапуску киностудии.

Уже не первый год Каменский район, куда входят 65 населённых пунктов (и все они сельские), возглавляет список муниципалитетов с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (он превысил 90 процентов) и самым большим количеством жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. На днях стало известно, что решением губернатора региона Каменский ГО получит дополнительно 32 млн рублей. Деньги пойдут на замену сетей в деревне Брод, сёлах Колчедан, Маминское, Новоисетское, Покровское, Травянское, Рыбниковское и посёлке Первомайский. Для территории, где перебои с водоснабжением и регулярные аварии – дело уже привычное, это супер-радостное событие.