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Общество
30 июля 2021, 09:05

Публикуем перечень свердловских городов, где в выходные пройдут ярмарки

ярмарка

Приобрести продовольственные и непродовольственные товары можно в 17 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьева.

В ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа, жители Свердловской области вновь смогут посетить ярмарки. Торговые палатки появятся в 17 муниципалитетах.

В этот раз список выглядит следующим образом:

  • Армиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (31 июля с 9:00 до 18:00);
  • Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки (ежедневно с 8:00 до 22:00);
  • Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "С ярмарки на дачу" и Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е – универсальная ярмарка "Дачный сезон" (31 июля и 1 августа);
  • посёлок Лёвиха (у дома № 12 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад-огород" (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
  • Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "С дачи на ярмарку" (до 3 октября);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (ежедневно, кроме понедельников), а также на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
  • Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (31 июля);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь);
  • Кушва (земельный участок по ул. Союзов и по ул. Станционной) – универсальная ярмарка (31 июля и 1 августа);
  • Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (31 июля и 1 августа с 9:00 до 17:00);
  • Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (1 августа);
  • посёлок Рефтинский (ул. Молодёжная, в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Лето-2021" (31 июля и 1 августа);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (31 июля и 1 августа с 9:00 до 18:00);
  • село Бызово (между домами № 7 и 9 по ул. Ленина) – универсальная ярмарка (1 августа с 11:00 до 15:00);
  • Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).

Чтобы выяснить, в каких городах Среднего Урала в ближайшие выходные пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Добавим, не все ярмарки проходят строго по графику. Так, ярмарка на главной площади уральской столицы, которая заявлена в списках, отменена. Ярмарочный сезон на данной площадке возобновится ближе к осени, заявили изданию в пресс-службе мэрии.

В свою очередь в перечне не указана ярмарка в Ревде, которую уже анонсировали в администрации муниципалитета. По информации городских властей, торговые ряды появятся 31 июля и 1 августа напротив дома №35 по улице Мира. В оба дня движение транспортных средств по этому участку будет перекрыто с 08:00 до 17:00.

Ранее "Облгазета" писала, что в Ирбите отменили межрегиональную ярмарку и мотофестиваль.

Областная газета Свердловской области

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