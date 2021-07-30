В Екатеринбурге для второй очереди зоопарка ищут участок в лесу

На новом месте хотят разместить медведей, косуль и лосей. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Екатеринбурга продолжают поиск места под строительство второй очереди зоопарка. Вариант с площадкой в Новокольцовском больше не рассматривается.

Как заявил начальник управления культуры горадминистрации Илья Марков: "С площадкой в Новокольцовском всё закончено". Этот вариант отпадает, поскольку территория уже отдана под студенческий комплекс и разместить зоопарк негде. Ещё одной причиной стали рекомендации профессионалов, которые не советуют селить животных вблизи аэропорта.

Он также отметил, что действующая площадка Екатеринбургского зоопарка на Мамина-Сибиряка продолжит работать. Поиски дополнительного места продолжаются. Мэрия подыскивает участок в лесном массиве. Туда планируется разместить медведей, косуль и лосей.

Ранее сообщалось, что медведям и тиграм в Екатеринбургском зоопарке увеличат жилплощадь.