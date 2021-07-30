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30 июля 2021, 15:41

«ОГ» в очередной раз стала дипломантом конкурса «10 лучших газет России»

Проект «Екатеринбург: 1909 vs 2020»

Проект «Екатеринбург: 1909 vs 2020» стартовал осенью 2020 года. Фото: «Областная газета».

Подведены итоги конкурса «10 лучших газет России-2021». Союз журналистов России отметил «Областную газету» в специальной номинации за проект, реализованный в минувшем году.

Ежегодно «Областная газета» принимает участие в этом конкурсе и становится дипломантом. В этом году на суд членов жюри было отправлено несколько общественно значимых проектов. Организаторы конкурса отметили один из них – фотопроект «Екатеринбург: 1909 vs 2020».

В рамках проекта фотокорреспонденты «Областной газеты» – Павел Ворожцов, Алексей Кунилов и Галина Соловьёва – сделали около 30 снимков городских пейзажей. Речь идёт о местах, которые 111 лет назад (на момент 2020 года) отснял великий русский фотограф Сергей Прокудин-Горский во время посещения Екатеринбурга.

С остальными наградами «ОГ» можно ознакомиться тут.

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Областная газета Свердловской области

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