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Общество
30 июля 2021, 17:11

Генконсульство РФ в Анталье попросило туристов в Турции быть готовыми к эвакуации

Турция

В ряде курортных зон страны сложилась опасная пожарная обстановка. Фото: Алексей Кунилов

Российским туристам в Турции, которые находятся в пожароопасных районах страны, следует быть предельно внимательными и готовыми к эвакуации. Кроме того, им рекомендовано следовать указаниям местных властей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Генеральное консульство России в Анталье рассказало в Facebook о текущей ситуации в туристических зонах. Так, например, в Манавгате и его окрестностях огнеборцам удалось локализовать очаги возгорания. В дипломатическом ведомстве отметили, что, хоть курортные зоны сейчас вне опасности, из-за смены направления ветра сохраняются задымление и запах гари.

В Бодруме огонь подошёл непосредственно к отелям, расположенных в провинции Мугла, но пожарным удалось с ним справиться. Постояльцев отелей пришлось эвакуировать. Несколько человек испытали стресс, им потребовалась помощь медиков. Все эвакуированные туристы вернулись в места отдыха.

Тушение пожаров продолжается в пригородах Мармариса. По данным консульства, основные очаги пожаров взяты под контроль. Информация о пострадавших россиянах не поступала.

Как писала «Областная газета», вечером 29 июля, местные власти организовали эвакуацию туристов из нескольких гостиниц Мармариса, которые оказались в зоне риска. Отдыхающие были временно размещены в отелях в безопасной части города. В консульстве отметили, что сейчас пожарная опасность для отелей в Мармарисе миновала.

Областная газета Свердловской области

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