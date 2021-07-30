Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Екатеринбург 3 августа

Его остановка в Екатеринбурге продлится до 5 августа. Фото: Галина Соловьёва.

На железнодорожный вокзал уральской столицы 3 августа прибудет передвижной музей "Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны". Его остановка в Екатеринбурге продлится до 5 августа.

Масштабный историко-просветителький проект "Поезд Победы", который был создан в рамках празднования 75-летия Великой Победы, начал свой путь по городам России с Белорусского вокзала в октябре 2020 года. В экспозиции передвижного музея представлены фотографии, образы и атрибуты СССР времён первой половины 1940-х годов. Кроме того, в состав "Поезда Победы" вошёл новый вагон, посвящённый подвигу защитников Брестской крепости.

Посетителей музея с помощью аудиогида проведёт по историческому маршруту юная советская девушка Лидия, которая является собирательным образом целого поколения.

"Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления и встречей Победы. В 1941 году ей 19 лет: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией и её прототипами посетители музея могут пройти путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина", - сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, что 2020 год был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 2021 год - науке и технологиям. Организаторы и авторы проекта "Поезд Победы" решили дополнить экспозицию научными достижениями, прорывными разработками и открытиями отечественных учёных, внесших большой вклад в развитие мировой науки и Победу СССР над фашизмом.

Екатеринбуржцы смогут посетить выставку абсолютно бесплатно, однако в целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности для посещения музея необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

Напомним, что в 2021 году, в преддверии 9 мая, Екатеринбург уже посещал "Поезд Победы". Как его встречали местные жители - смотрите в нашем фоторепортаже.