Госпитализированные с поезда «Санкт-Петербург – Тюмень» свердловские дети заразились сальмонеллёзом

Проверки проводятся в отношении организаторов поездки и ресторана, где обедала группа. Фото: Александр Зайцев

В отношении компании «Вольный ветер», которая отправила свердловских школьников в туристическую поездку Санкт-Петербург, примут меры административного воздействия. Специалисты считают, что тур был организован с нарушениями санитарного законодательства, что могло привести к массовому заражению сальмонеллёзом.

Организаторы поездки не поставили в известность управление Роспотребнадзора о выезде детей железнодорожным транспортом. Кроме того, у школьников не было справок об отсутствии контакта с инфекционными больными в последние три дня перед поездкой.

В связи с этим в отношении ООО «Вольный ветер» будут применены меры административного воздействия, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее стало известно, что тургруппа из 20 свердловчан (18 детей и двое взрослых) возвращалась из поездки в Санкт-Петербург, когда у 15 человек проявились клинические симптомы острой кишечной инфекции. 10 детей и один взрослый были сняты с поезда и госпитализированы в больницы Костромской и Кировской областей. Троих детей поместили в ГБУЗ СО ДГБ №9 Екатеринбурга. Исследования показали, что они заболели сальмонеллёзом.

В связи со случившимся управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит эпидемиологическое расследование в отношении ресторана «Ладога-Отель», где группа обедала непосредственно перед поездкой домой.

Сотрудники Роспотребнадзора готовы помочь пострадавшим в вопросе взыскания причиненного вреда с организатора турпоездки.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков отметил в разговоре с «ОГ», что все службы сработали так, как это было нужно, начиная с оказания медпомощи и заканчивая организационными вопросами. «Причиной такого состояния детей могло стать отравление, так как их питание не было организовано в должной мере. Всё-таки уровень подготовки таких групп к поездке должен быть выше», - сказал Игорь Мороков.