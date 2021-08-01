Топ-5 законов, которые вступают в силу в августе

Для получения ОСАГО техосмотр будет не нужен, но с марта следующего года водителей начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Фото: Галина Соловьёва

«Спортивный» вычет, борьба с «кричащей» рекламой, отсрочка для техосмотра – рассказываем о самых важных нововведениях последнего летнего месяца.

Вычет за фитнес

С 1 августа в российском законодательстве вступают в силу поправки о налоговом вычете на физкультурно-оздоровительные услуги. Но не спешите бежать и продлевать абонемент в фитнес-клуб: вычет будет применяться только к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Список организаций, за услуги которых можно претендовать на налоговый вычет, сформируют в Министерстве спорта РФ. Как сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, он будет предоставляться в размере 13 процентов от фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

Чтобы получить вычет, потребуется предоставить копию договора на услуги и кассовый чек.

ОСАГО оформят без техосмотра

С 22 августа для получения полиса ОСАГО не потребуется предъявлять диагностическую карту. Это было сделано, как отмечают в Госдуме, для повышения доступности приобретения полиса.

Вводятся временные удостоверения для лиц без гражданства

С 24 августа лицам без гражданства, которые находятся на территории РФ, начнут выдавать временные удостоверения сроком на 10 лет. Новшество призвано урегулировать правовой статус таких людей – сейчас они по факту находятся «вне закона». В течение семи рабочих дней после получения документа его обладатель должен встать на учёт по месту пребывания. В случае получения иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране документ будет аннулирован, а его обладателю придётся покинуть Россию в течение 15 дней.

Рекламе отключат звук

С 25 августа в России запрещается уличная реклама с использованием колонок и динамиков, размещённых на зданиях и сооружениях. Законопроект разработали депутаты Астраханской областной думы в связи с многочисленными обращениями граждан. Жильцы домов, расположенных рядом с торговыми центрами, магазинами и микрофинансовыми организациями, жаловались на то, что в течение дня вынуждены непрерывно прослушивать рекламные аудиоролики. Формально нормы СанПиН не нарушены, но это очень раздражает.

Иностранцам будет проще попасть в Россию

С 25 августа иностранные граждане смогут получить российскую визу на срок до шести месяцев вместо одного. Для получения полугодовой визы турист должен забронировать номер в одной из гостиниц из списка, размещённого на сайте федерального агентства по туризму, или предъявить приглашение от оператора, включённого в единый реестр (его можно найти на этом же сайте).