В 2021 году на Среднем Урале ввели в эксплуатацию почти 1,2 миллиона квадратных метров жилья

По итогам 2021 года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в режиме видеоконференции провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о реализации нацпроекта "Жильё и городская среда".

Вице-премьер оценил высокие темпы развития Среднего Урала и заявил о необходимость повысить показатели нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги", на реализацию которого в 2021 году из областного бюджета выделено свыше 4 млрд рублей. Также в Свердловской области планируется ремонт 120 км дорог на 100 объектах.

Глава Среднего Урала рассказал заместителю председателя Правительства РФ о темпах введения жилья в первом полугодии 2021 года.

"За первое полугодие текущего года введен в строй 1 млн 191 тыс. квадратных метров жилья. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам 2021 года планируем ввести в эксплуатацию 2 миллиона 700 тысяч квадратных метров. Контрольный показатель будет выполнен", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

За последние два года в регионе из аварийного жилья были переселены более 5 тыс. человек, а по итогам года площадь расселённого жилья должна превысить 97 тыс. квадратных метров.

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