Кабмин России продлил упрощённый порядок регистрации безработных

Меру поддержки продлили до конца текущего года. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощённого порядка регистрации безработных граждан. Меру поддержки продлили до конца текущего года.

Об этом говорится на сайте Правительства РФ.

"Упрощённый порядок регистрации безработных граждан будет продлён до 31 декабря 2021 года", - сообщает пресс-служба кабмина.

С 2020 года в России действует услуга постановки на учёт безработных граждан через портал "Работа в России", который также позволяет оформить пособие по безработице через Госуслуги. Введённая в разгар коронавирусной пандемии мера освобождает граждан от личного посещения центров занятости и сбора документов, так как все необходимые документы поступают в профильные учреждения автоматически.

В нынешнем году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, а минимальный - 1 500 рублей. Отметим, что в апреле в России вступили в силу новые правила выплаты максимального пособия по безработице.

Согласно ранее действующими правилам начисления пособий, в первые три месяца с момента увольнения безработным гражданам выплачивается сумма, равная 75% заработка, но не более 12 130 рублей (максимальная сумма пособия по безработице), а следующие три месяца - 60% заработка, но не более 5 000 рублей.

Утверждённый весной документ урегулирует вопросы начисления пособия в случаях, когда начало периода выплат смещается или этот период прерывается. Теперь в подобных случаях максимальная сумма пособия будет начисляться не в первые три месяца после признания гражданина безработным, а в течение трёх месяцев, несмотря на перерывы и сдвиги сроков.

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