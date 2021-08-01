Владимир Путин поздравил россиян с днём железнодорожника

Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за профессионализм. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путина поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Профессиональный праздник отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Он назвал железные дороги ведущими и крайне значимыми транспортными артериями. По словам Владимира Путина, они играют весомую роль в укреплении прочных связей между регионами нашей большой страны.

Тажке он отметил, что в железнодорожном деле работают люди самых разных специальностей, и что в отрасли нет неважных или не востребованных направлений.

"Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству. И сегодня это наследие, как и применение современных знаний, постоянное стремление к развитию, ставятся во главу угла в работе железнодорожных коллективов", - говорится обращении Президента России к железнодорожникам.

Он подчеркнул, что развитие, модернизация железнодорожной магистрали, проводится в России благодаря напряжённому труду и высокому профессионализму работников отрасли.