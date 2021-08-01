Темы дня

Общество
1 августа 2021, 11:46

Владимир Путин поздравил россиян с днём железнодорожника

Владимир Путин на фоне флага РФ

Владимир Путин поблагодарил железнодорожников за профессионализм. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путина поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта. Профессиональный праздник отмечается в России ежегодно в первое воскресенье августа.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. Он назвал железные дороги ведущими и крайне значимыми транспортными артериями. По словам Владимира Путина, они играют весомую роль в укреплении прочных связей между регионами нашей большой страны.

Тажке он отметил, что в железнодорожном деле работают люди самых разных специальностей, и что в отрасли нет неважных или не востребованных направлений.

"Здесь всегда ценились такие качества, как исключительная ответственность, добросовестность, предельная собранность, из поколения в поколение передавались традиции преданного, надёжного служения своему делу и Отечеству. И сегодня это наследие, как и применение современных знаний, постоянное стремление к развитию, ставятся во главу угла в работе железнодорожных коллективов", - говорится обращении Президента России к железнодорожникам.

Он подчеркнул, что развитие, модернизация железнодорожной магистрали, проводится в России благодаря напряжённому труду и высокому профессионализму работников отрасли.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.08.2021, 22:08 / Спорт
"Урал" в Екатеринбурге сыграл вничью с "Нижним Новгородом"
01.08.2021, 18:00 / Общество
В начале недели в Свердловскую область вернётся жара
01.08.2021, 17:31 / Экономика
Правительство РФ направит ещё 2 миллиарда рублей на кредиты системообразующим предприятиям
01.08.2021, 17:15 / Спорт
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв стали олимпийскими чемпионами в миксте
01.08.2021, 16:51 / Общество
С 1 августа отели Краснодарского края заселяют туристов по новым "ковидным" правилам