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1 августа 2021, 12:46

Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Ясен Засурский

Ему было 91 год. Фото: сайт МГУ

Сегодня 1 августа, умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему было 91 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский пришёл работать в университет ещё при Иосифе Сталине.

"В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырёх генеральных секретарей и трёх президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - сообщает ТАСС со ссылкой на университет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ясена Засурского.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.

Областная газета Свердловской области

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