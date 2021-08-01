Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Сегодня 1 августа, умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему было 91 год.
Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский пришёл работать в университет ещё при Иосифе Сталине.
"В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырёх генеральных секретарей и трёх президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - сообщает ТАСС со ссылкой на университет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ясена Засурского.
Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.