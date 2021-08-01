Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Ему было 91 год. Фото: сайт МГУ

Сегодня 1 августа, умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Ему было 91 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Ясен Засурский пришёл работать в университет ещё при Иосифе Сталине.

"В хрущевские времена он стал основателем и бессменным руководителем кафедры зарубежной журналистики и литературы. Деканство Засурского вместило в себя эпохи четырёх генеральных секретарей и трёх президентов - от Брежнева до Путина. В России менялись президенты, президент журфака оставался неизменным", - сообщает ТАСС со ссылкой на университет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным, близким и коллегам Ясена Засурского.