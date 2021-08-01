С 1 августа отели Краснодарского края заселяют туристов по новым "ковидным" правилам

При заселении в гостиницу теперь необходим документ о вакцинации или о том, что турист уже переболел коронавирусом, но не позднее полугода назад. Фото: Галина Соловьёва

С 1 августа в Краснодарском крае вступили в силу новые правила заселениях в отели и гостиницы. Согласно изменениям, разместить могут только вакцинированных или переболевших COVID-19 туристов.

Согласно новым правилам, теперь при заселении в номера, необходимо предоставить некоторые документы, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Турист должен будет предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа вакцинации. Если у человека есть медицинские противопоказания к прививки, то необходимо при себе иметь справку о медотводе и отрицательный результат ПЦР-теста. Он должен быть сдан не ранее, чем за три дня до заселения. Также принимается медицинский документ о перенесённом не позднее полгода назад коронавирусе.

Допустимо приехать и просто с отрицательным результатом ПЦР-теста, но в таком случае надо будет оформлять добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трёх дней со дня заселения. Если человек не обратится в медицинскую организацию для прохождения вакцинации, ему может грозить административное наказание в виде штрафа в размере до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Для детей до 14 лет не требуются никакие документы. Несовершеннолетним от 15 до 18 лет должны предоставить только отрицательный результат анализа на коронавирус или документ о перенесённой болезни.

Напомним, власти региона объявили о вводе новых правил ещё в конце июня. Эта мера была вызвана всплеском числа заболевших коронавирусом.

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