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Общество
2 августа 2021, 10:00

Деятельность летнего детского клуба в Сухом Логе приостановили на 90 суток

лагерь

Судебным приставом-исполнителем составлен акт о приостановлении деятельности детского летнего дневного клуба. Фото: Павел Ворожцов.

Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность летнего детского клуба в городе Сухой Лог. Его закрыли на 90 суток.

В указанном клубе были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, там работали не прошедшие медосмотр и обследование на COVID-19 лица, также в лагере не было организовано медобслуживание и проведение входного фильтра. Кроме того, для девочек и мальчиков использовался один туалет, не оборудованный кабинами с дверями. Им же пользовались работники.

На основании этого Сухоложский городской суд признал директора клуба виновным по ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). В качестве наказания - приостановление деятельности клуба сроком на 90 суток.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, судебным приставом-исполнителем составлен акт о приостановлении деятельности детского летнего дневного клуба.

Областная газета Свердловской области

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