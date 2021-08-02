Президент России поздравил десантников с Днём ВДВ

Президент РФ пожелал личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск успехов и всего наилучшего. Фото: Галина Соловьёва.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Воздушно-десантных войск. Праздник ежегодно отмечается 2 августа.

В своём обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, с несгибаемым характером и братской сплочённостью. Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров гордится героической историей Воздушно-десантных войск и с глубоким уважением относится к ветеранам. В свою очередь народ России уверен в надёжности десантников.

В завершение Президент РФ пожелал личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск успехов и всего наилучшего.