Ремонт «Дома Окуджавы» в Нижнем Тагиле обойдётся почти в 22 миллиона рублей

Работы должны завершиться 30 апреля 2022 года. Фото: сайт центра.

В Нижнем Тагиле начались поиски подрядчика, который займётся ремонтом "Дома Окуджавы". Максимальная стоимость контракта составляет 21 миллион 943 тысячи рублей (местный бюджет).

За эту цену исполнителю предстоит отреставрировать и приспособить объект культурного наследия, расположенный по ул. Карла Маркса, 20а. В указанном здании находится МБУК "ЦГБ" Культурного центра "Дом Окуджавы". Общая площадь помещений - 190,8 "квадратов".

Как говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок, старт работ запланирован сразу после заключения контракта. Окончание - не позднее 30 апреля 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 августа.

Ранее в пресс-службе администрации муниципалитета заявляли, что "Дом Окуджавы" отремонтируют в два этапа. В бюджете 2021 года на работы заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.