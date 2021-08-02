В Екатеринбурге со 2 августа возобновилась выдача туристических виз в Венгрию

Выдача виз прерывалась из-за пандемии коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге снова можно оформить туристические визы в Венгрию. Со 2 августа визовые центры возобновили выдачу документа по всей стране.

Об этом сообщил официальный оператор визовых центров VFS Global.

Подать заявление можно в Генеральном консульстве Венгрии в Екатеринбурге (ул. Гоголя, 15а) по предварительной записи. К стандартному пакету документов на оформление визы добавилось свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса.

Те, кто переболел COVID-19 за последние полгода, могут въезжать без ограничений при условии предъявления подтверждающих документов: первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и справка врача о том, что человек переболел. Они должны быть на английском языке или с английским переводом.

Напомним, Венгрия с 27 июля разрешила свободный въезд в страну российским туристам, у которых есть иммунитет. В Венгрии котируются все три российских вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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