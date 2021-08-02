Перерасчёт пенсий с 1 августа коснётся 10 миллионов работающих пенсионеров

Перерасчёт пенсий проводится ежегодно. Фото: Владимир Мартьянов

Ежегодно с 1 августа в России проводится перерасчёт пенсий. В этом году он затронет около 10 миллионов работающих пенсионеров.

Перерасчёт касается получателей пенсии по старости и по инвалидности. Он производится в зависимости от размера поступивших от работодателя страховых взносов за прошедший год.

"Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России", - рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Перерасчёт будут производить из суммы страховых взносов, которые перечислил работодатель пенсионера.

Второе ключевое условие надбавки - человек должен был выйти на пенсию до 1 января 2021 года. Если пенсия оформлена после этого числа, то надбавку можно будет получить толь в следующем году.

Размер надбавки рассчитывается индивидуально, но он не сможет превышать трёх коэффициентов. Эквивалент 1 коэффициента - 98,86 рубля. Соответственно максимальная прибавки с 1 августа 2021 года - 296 рублей.

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