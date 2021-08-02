Екатеринбург останется без салюта и приглашённых звёзд на День города

Вещать в основном планируется с крыши мэрии. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны подробности празднования Дня города-2021 в Екатеринбурге. Из-за непростой ситуации с пандемией коронавируса горожане останутся без салюта и приглашённых звёзд.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга рассказал начальник Управления культуры горадминистрации Илья Марков.

Напомним, о переносе Дня города в онлайн-формат стало известно ещё в середине июля. По уточнённым данным, праздничный теле-марафон состоится 14 августа (с 11:00 до 22:00). Во многом он будет схож с прошлогодним.

Как отметил Марков, вещать в основном планируется с крыши мэрии. Однако иногда будет включаться эфир из города. В частности будет показана площадка фестиваля "Атмосфера".

Представитель мэрии пообещал, что многие из городских традиций будут соблюдены. Речь в том числе идёт о возложении цветов, городской свадьбе и поздравлении от глав всех семи районов. Завершится праздник выбором Мисс Екатеринбург и концертом симфонического оркестра, который можно послушать живьём в парке им. Маяковского.

Отвечая на вопросы журналистов Марков заявил, что приглашённых звёзд и салюта в этом году не будет. В этот день город покажет свои творческие силы, добавил он.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле празднование Дня города пройдёт онлайн.