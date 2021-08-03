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Общество
3 августа 2021, 05:55

Дорожный кошмар, программа действий мэра и новости с Олимпиады: главное в номере за 3 августа

Приветствуем вас, дорогие читатели! Сегодня мы расскажем вам о причинах популярности электрокаров, печальной дорожной статистике, а также о последних новостях с Олимпиады в Токио.

Смертность детей на дорогах Свердловской области увеличилась в 15 раз по сравнению с январём-июлем прошлого года. Причинами трагедий становятся детские шалости и невнимательность, но чаще всего реальную угрозу жизни и здоровью детей создают взрослые. «Областная газета» попыталась разобраться, с чем связана эта мрачная статистика.

Ещё одна дорожная тема: электромобили на Среднем Урале набирают популярность. На днях наш фотокорреспондент заметила, что заправка для электрокаров появилась на окраине Богдановича - будущее уже здесь.

Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов скорректирует программу своих действий на посту после изучения поступивших предложений от горожан. Предполагается, что программа будет действовать фактически весь срок главы - до 2026 года. "ОГ" узнала, что предлагают горожане и что просят.

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Кто-то из спортсменов ещё только вступает в борьбу за медали турнира, а кто-то уже возвращается на родину. Так, прошлой ночью в Екатеринбург прилетела свердловская лучница Ксения Перова. А вот болеть за нашего гимнаста мы будем сегодня - Давид Белявский квалифицировался в финал на параллельных брусьях, который состоится сегодня в 13:00 по уральскому времени. На данный момент Россия занимает пятое место по числу золотых медалей и третье по числу всех завоёванных наград.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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