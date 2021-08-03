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Общество
3 августа 2021, 16:13

В Махнёвском МО отменили режим ЧС, введённый из-за наводнения

наводнения

Режим ЧС вводился из-за наводнения. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские власти отменили режим чрезвычайной ситуации на территории Махнёвского муниципального образования. Режим ЧС там объявлялся из-за наводнения.

Документ об отмене режима появился на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Полный текст распоряжения №112-РГ публикуем ниже:

Фото: распоряжение №112-РГ

Напомним, режим ЧС был введён в четырёх свердловских муниципалитетах  5 июля. Помимо Махнёвского МО в списке значились Горноуральский и Верхнесалдинский городские округа, а также ГО Нижняя Салда. Соответствующее решение было принято в связи с подъёмом уровня воды на водных объектах, расположенных на указанных территориях.

Добавим, в 20-х числах июля для органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС ввели режим ЧС из-за засухи. С распоряжением можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

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В Махнёвском МО отменили режим ЧС, введённый из-за наводнения