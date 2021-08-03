Как избежать потери пожилого человека в лесу и в городе?

Не стоит давать случайным пенсионерам деньги на проезд. Если они потерялись, то это может усложнить их поиски. Фото: Галина Соловьёва

– Сейчас идёт пора ягод, скоро пойдут и грибы, а моя мама очень любит ходить в лес за этими дарами природы, но при этом в силу возраста всё чаще дезориентируется в пространстве даже в городе, – сетует жительница Нижней Салды Нина Грозова. – В Интернете же постоянно появляются объявления о пропаже людей пожилого возраста. Как предотвратить такую беду? И что делать, если человек преклонного возраста всё-таки потеряется?

Основная часть теряющихся в лесу действительно приходится на лето и осень – как сообщили «Облгазете» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Свердловской области, на Среднем Урале в прошлом году проводили поиски 25 пропавших пенсионеров, в этом году уже восьми. Сроки поисков зависят от условий, в которых они проводятся: время суток, температура воздуха, состояние здоровья потерявшегося, наличие связи с ним, количество привлечённых сил и средств. К сожалению, из-за хронических заболеваний и сложностей с использованием телефона шансы у пожилых на выживание в лесу уменьшаются.

Чтобы такие случаи происходили реже, необходимо соблюдать несколько простых правил: следить, чтобы ваши возрастные родные надевали в лес одежду ярких цветов, брали с собой спички, запас еды на сутки, фонарик, свисток и заряженный телефон – дозвониться по телефону 112 можно и при отсутствии связи. И, конечно, важно, чтобы близкие были в курсе, что человек ушёл в лес.

В городах люди пожилого возраста теряются не менее редко, причём в любое время года. Как рассказывают в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», который занимается поиском пропавших без вести, пожилые люди действительно теряются довольно часто, но большинство из них находят. Есть особенности, которые могут помочь в поисках.

– Трудности поисков пожилых людей часто связаны с их возрастными проблемами – слабой памятью или деменцией, – рассказывает журналисту «Облгазеты» сотрудник пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерина Тарасенко. – При этом человек может не помнить, что было десять минут назад, но хорошо помнить, что было в его молодости. Чаще всего пожилые люди с такими проблемами живут в том времени, уходят искать своё прошлое, поэтому важно знать биографию своего родственника: где жил, учился, работал, где встретил первую любовь. Эти ориентиры могут облегчить поиски, но в первую очередь, конечно, лучше стараться не отпускать таких людей никуда одних.

Для опознавания человека в случае его поисков специалисты рекомендуют родным пожилых людей делать какие-то опознавательные нашивки на одежду, раскладывать по карманам бумажки с фамилией, именем и адресом проживания. В крайнем случае установить на телефон программу для отслеживания местонахождения человека.

Когда человек теряется в городе, то, по словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, нужно как можно скорее обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, предоставив соответствующее заявление и актуальное фото пропавшего. Важно дать точное описание: во что был одет человек, его особые приметы. Нелишним будет и развесить по городу объявления о пропавшем человеке с информацией о нём и с номером телефона, по которому можно обратиться тем, кто что-то видел или нашёл пропавшего.

– В организованных поисках участвуют отряды ОВД и волонтёры, поэтому шансы найти пропавшего выше, – поясняет Валерий Горелых.

ВАЖНО Если вы встретили потерявшегося пожилого человека на улице, то важно спросить его имя и где он живёт. Если человек не может ответить, и никакой возможности связаться с кем-то из его близких нет, нужно обратиться в спасательные службы, органы внутренних дел. Не стоит давать потерявшемуся деньги, так как человек может уехать в чужой город, и его станет сложнее искать. Также можно отвести человека в «островок безопасности» – такие участки для потерявшихся людей появились во многих городах благодаря проекту, запущенному добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» вместе с крупным бизнесом. «Островки безопасности» есть в отделениях банков «Сбербанк», сетях магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток», в салонах сотовой связи «Билайн».

Опубликовано в №140 от 04.08.2021 под заголовком «Как пожилому человеку не заблудиться в лесу и в городе?»