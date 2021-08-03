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Общество
3 августа 2021, 17:17

В Екатеринбурге стартовал демонтаж лишних ограждений

дорожные ограждения

Всего планируется убрать 73 километра избыточных конструкций. Фото: Галина Соловьёва.

В столице Урала стартовал демонтаж избыточных уличных конструкций. Уже убрано свыше 300 метров газонных и более 30 метров пешеходных ограждений на улице Попова.

По данным пресс-службы мэрии, работы также ведутся на улицах Сакко и Ванцетти, Амундсена и Академика Бардина. На них рабочие уберут 306, 900 и 400 метров лишних заборов соответственно.

Отмечается, что в городе демонтируют только те конструкции, которые загромождают уличное пространство и усложняют уборку улиц от снега и грязи. В горадминистрации уточняют, что ограждения требуют финансовых вложений на их обновление – регулярную мойку и покраску.

Добавим, ранее городские власти составили реестр участков, которые освободят от бесполезных дорожных ограждений. Всего планируется убрать 73 километра избыточных конструкций.

Областная газета Свердловской области

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