Минтруд РФ сократил перечень запрещённых для женщин профессий

Обновлённые правила вступят в силу 1 марта 2022 года. Фото: Александр Исаков

Минтруд РФ скорректировал перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где существуют ограничения для применения женского труда. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С начала текущего года трудовое законодательство в части охраны труда женщин претерпело значительные изменения. Если ранее в перечне запрещённых для прекрасного пола профессий значилось более 400 позиций, то теперь их число сократилось до 100. Из утверждённого приказа также следует, что с 1 января 2022 года список будет вновь скорректирован.

Раньше сфера металлообработки была под полным запретом для женщин. Сейчас же им нельзя работать только на таких должностях, как котельщик, токарь на токарно-давильных станках, чеканщик, занятый на работах ручным пневматическим инструментом.

Изменения также затронули нефте- и газодобывающую промышленности. В этой сфере женщинам, как и прежде, нельзя будет устроиться слесарем по монтажу и ремонту оснований морских буровых и эстакад, слесарем-ремонтником, занятым монтажом и обслуживанием технологического оборудования и ремонтом нефтепромыслового оборудования, электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятым обслуживанием и ремонтом технологического оборудования.

В авиационной промышленности также убрали ряд «запретных» специальностей. Из перечня исчезли профессии авиационного механика и техника по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам, техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолётов (вертолётов).

Фото: портал правовой информации

Напомним, что активную работу по сокращению перечня запрещённых для женщин специальностей Минтруд России начал в 2019 году. Как писала «Областная газета», поправки вносятся с учётом предложений от профсоюзов и работодателей. Ранее заявлялось, что женщины смогут работать на морском, речном, железнодорожном и даже воздушном транспорте, в хлебопекарном производстве, а также в химической промышленности.