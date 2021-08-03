Мастер из Сабика вырезает из дерева древних богов и сказочных персонажей

На веранде дома мастера выставлены работы, которые пока не нашли своего покупателя. Фото: Алексей Кунилов

Все, кто едет в Шалю через Сабик, непременно обращают внимание на странное окружение дома в конце села. За частоколом ограды – деревянные скульптуры, а по бокам ворот – обнажённые стражи, вырезанные мастером из цельных стволов деревьев, поваленных когда-то ветром вместе с корнями. Необычный их вид создаёт ощущение таинственности. Это – «Диверия», так назвал свою усадьбу её хозяин, сабиковский умелец Михаил Брылунов.

Усадьба «Диверия»

Сказочные охранники ворот, по словам хозяина, местные божества – Дый и Дивия. С последней, по словам Михаила Брылунова, Павел Бажов списал свою Хозяйку Медной горы. А Диверия – царство мастеров, которых, согласно угорским мифам, хозяйка горы взяла к себе в подземный мир. И сам Михаил Павлович – тоже мастер, попавший в полон местных легенд и красот и пытающийся запечатлеть всё это в дереве.

Нашему гостеприимному хозяину и рассказчику 62 года. Коренной житель Сабика за свою жизнь перепробовал много профессий: строил дома, пахал землю, работал дальнобойщиком. Сейчас с женой Светланой живут натуральным хозяйством – разводят скот. Ближе к сорока годам хозяина вдруг потянуло на творчество. Первой его скульптурой из дерева стал обнажённый человек, олицетворяющий мужчину как вершину жизненных сил. Он и сейчас подпирает своими деревянными руками крышу веранды, только разросшийся хмель задрапировал своей листвой откровенные части его тела. А в середине 90-х годов, когда изваяние только вышло из рук мастера, всё это было на виду и скульптура вызвала большие пересуды у односельчан.

– Народ заволновался, когда я эту фигуру поставил, – рассказывает Михаил Брылунов. – Тогда забора этого не было, и с дороги территория двора очень хорошо просматривалась. Из-за этой скульптуры случилась даже авария: ехал автобус с вахтовиками, водитель засмотрелся на голого мужика из дерева и съехал в кювет.

С тех пор долгими зимами Михаил Брылунов не расстаётся со стамесками и молотком, вырезая из дерева то мифических богов, то сказочных героев. Вот и сейчас рядом с мастерской лежит ствол толстенной сосны – основа для будущей скульптуры. Летом он заготавливает материал, обдумывает замысел, зимой его реализует. Сейчас во дворе выставлена лишь малая часть изделий мастера. Очень многие разошлись по паркам и частным усадьбам. Есть его работы и в арамильском Парке сказов, парке посёлка Монетного, в парке им. Маяковского в Екатеринбурге и других. Даже знаменитости к нему заглядывают.

– Например писатель Алексей Иванов был, – рассказывает Михаил Брылунов. – Обо мне даже в его книге «Хребет России» есть упоминание. Приезжал режиссёр Владислав Тарик. Помню его фразу: «Я снимаю фильмы о героях». Ну по его логике получается, что я уже четырежды герой: четыре документальных фильма сняты обо мне.

Бессмертие по ведам

В словах собеседника нет ни тени бахвальства. Скорее его удивляет, что люди искусства столь неравнодушны к его творчеству. Сейчас он увлечён пермской мифологией, древними угорскими богами, и это находит отклик в его работах. Так, под навесом стоят две ещё не законченные обнажённые мужские скульптуры. По словам мастера, это – Илим и Сабик. Первый, согласно мифам, – владыка времени, второй – хозяин плодородия.

– У Илима было две дочери – Шаля или иначе Шалим и Шамара, она же – Шахара. Утренняя заря и вечерняя. Был ещё сын Сылван. Тысячи лет утекло с тех пор, а названия остались: течёт река Сылва – это сила Илима. Все они берут начало с Баскинского кряжа, – говорит Михаил Брылунов.

Себя он называет угром, потомком коренного народа, и верит, что Средний Урал – место, где люди живут много тысяч лет, и это они дали имена многим местным рекам и горам. В дворовой части дома расположена, пожалуй, главная его работа – языческое распятие. Изваяние из цельного куска дерева высотой 4,5 метра, где корни превратились в распростёртые руки с размахом почти в те же четыре метра. Как предупреждает хозяин, это не религиозная работа, а больше философская.

– По ведам это выглядит так, – поясняет он. – Биосфера наша стоит на углероде, самый чистый углерод – алмаз. Его кристаллическая форма кубическая. Если представить куб спичечным коробком и развернуть его по граням, получается крест. И человек своим телом напрочь привязан, прибит к нему. Два органа у человека остаются свободны: детородный и голова. И оба ведут в бессмертие – в бессмертие в потомстве и в бессмертие, достигаемое сознанием.

В противоположность сложным копаниям в мифологии – житейские устремления хозяина просты. На дворе – две коровы, пять быков. Чтобы их прокормить – смастерил деревянный оклад для колодца – покупатель за него готов отдать 50 тысяч рублей. На вопрос, почему не поставит такие доходные изделия на поток, говорит, что это ему не надо.

– Я купил сена – дальше будут кормить коровы. Этого достаточно, излишки продаём. Машины у нас нет, нет расходов на её содержание. Да и ездить мне абсолютно некуда. Всё, что мне нужно, я найду, выйдя за калитку – лес, речки, горы, – говорит Михаил.

– Вы счастливый человек? – спрашиваю его.

– Очень, – уверенно сказал он. – Мы растим внуков, у меня есть охота, рыбалка и моё увлечение.

Стражи «Диверии» – Дый и Дивия. Фото: Алексей Кунилов

Скульптуры Илима и Сабика стоят ещё под навесом, работа над ними продолжается. Фото: Алексей Кунилов

Усадьба Брылуновых окружена изваяниями таинственных существ. Фото: Алексей Кунилов

А это та самая первая скульптура, засмотревшись на которую водитель автобуса съехал в кювет. Фото: Алексей Кунилов

Самая неоднозначная работа Михаила Брылунова – языческое распятие. Фото: Алексей Кунилов

Михаил Брылунов: «О пермском зверином стиле слыхали? У меня это только в больших размерах. В нём всё мировоззрение древнего народа». Фото: Алексей Кунилов