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3 августа 2021, 20:05

Жителей Свердловской области предупредили о двухдневном смоге

Метеоусловия не позволят вредным примесям рассеиваться в атмосфере. Фото: Александр Зайцев

Метеоусловия не позволят вредным примесям рассеиваться в атмосфере. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха. Оно будет действовать с 20:00 3 августа до 20:00 5 августа.

Информацию о неблагоприятных метеорологических условиях на территории региона распространил Уральский Гидрометеоцентр. «С 20 часов 3 августа до 20 часов 5 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 5 августа», - указано в сообщении синоптиков.

Метеорологи также предупреждают о высокой пожарной опасности. Так, 4-5 августа местами на востоке Свердловской области сохранится 4 класс горимости леса по региональной шкале.

4 августа на Среднем Урале будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью будет +13... +18°C, а днём воздух прогреется до +29... +34°C. Ветер установится южный, силой 3-8 метров в секунду.

5 августа будет облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью столбики термометров опустятся до +14... +19°C. Днём будет жарко - +28... +33°C, на севере - +25... +30°C. Ветер южный, с переходом на западный 4-9 метров в секунду.

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Областная газета Свердловской области

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