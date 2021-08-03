На вокзале Екатеринбурга для посетителей открыл двери «Поезд Победы»

В столице Урала музей на колёсах пробудет до 5 августа. Фото: «Годнауки.РФ»

В Екатеринбург прибыл «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». Двери вагонов музея на колёсах будут открыты для любознательных посетителей до 5 августа.

Проект позволит жителям и гостям столицы Урала совершить интерактивное погружение в историю – в некоторых вагонах меняются не только освещение и звуковое сопровождение, но и запахи.

Историко-художественная экспозиция показывает прошлое нашей страны: в восьми вагонах поезда экскурсанты увидят первые дни войны, сражения на фронте и спасение раненых в госпиталях. Завершается экскурсия в вагоне, экспозиция которого посвящена Победе в Великой Отечественной войне.

По словам руководителя регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Свердловской области, координатора штаба общественной поддержки Жанны Рябцевой, прибытие «Поезда Победы» – уникальное для Свердловской области событие. «Неизгладимое впечатление на меня произвели вагоны, посвящённые блокаде Ленинграда и концлагерям. Хочется, чтобы как можно больше людей увидели эту экспозицию», – рассказала она

Как отмечает официальный портал «Годнауки.РФ», в экспозиции сделан акцент на достижения науки и техники в годы войны. Посетители узнают, например, о том, как был изобретён антибиотик пенициллин. Стоит отметить и научный вклад Свердловской области в Победу над гитлеровской Германией - антибактериальные препараты, разработанные уральскими учёными, спасли тысячи жизней. Так, в 1942 году под руководством Исаака Постовского на Свердловском заводе медпрепаратов начали масштабное производство сульфидина, который стал применяться при воспалении лёгких и при операциях на желудочно-кишечном тракте.

Но не стоит забывать и о самоотверженном труде рабочих на промышленных предприятиях. В годы Великой Отечественной войны заводы Урала давали 40% всей военной продукции страны. Отсюда на фронт поставляли танки, артиллерийские и зенитные орудия, самоходные установки, реактивные миномёты. Был сформирован и полностью оснащён знаменитый Уральский добровольческий танковый корпус. Более половины чугуна и стали были выпущены в Свердловской области.

До 5 августа рядом с первым перроном, на котором находится «Поезд Победы», будут открыты выставка макетов техники, интерактивная экспозиция фотографий деятельности завода «Уралтрансмаш» в годы войны, а также выставка фотографий, рассказывающая о деятельности железнодорожного вокзала Свердловска в то непростое время.

Как писала «Областная газета», екатеринбуржцы и гости города смогут посетить выставку абсолютно бесплатно, однако в целях соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности для посещения музея необходима предварительная регистрация на официальном сайте.

Свое путешествие по России железнодорожный состав начал в октябре 2020 года с Белорусского вокзала.

Напомним, что в 2021 году, в преддверии 9 мая, в Екатеринбурге уже бывал «Поезд Победы». Как его встречали местные жители - смотрите в нашем фоторепортаже.