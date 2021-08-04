В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также избегать деревьев. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 27 м/с. Непогода обрушится на регион 5 августа.

В ГУ МЧС России по Свердловской области отмечают, что в период штормового предупреждения возможны нарушения в работе автотранспорта, дорожных служб, и на энергообъектах. Граждан просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

Спасатели призывают граждан не использовать открытый огонь, не ходить в лес и не выходить на воду. Находясь дома при грозе рекомендуется закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время молнии - не подходить к электропроводке и молниеотводу, не стоять рядом с окном.

На улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также избегать деревьев. Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Переждите непогоду на обочине.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Добавим, 4-5 августа местами на востоке Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее в регионе было объявлено предупреждение о смоге. Оно будет действовать до 20:00 5 августа.