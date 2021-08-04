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Общество
4 августа 2021, 16:36

Какая буква в слове «солнтдце» лишняя – т или д?

"Красная бурда" представляет: тест на грамотность.

Фото: Алексей Кивокурцев

"Красная бурда" представляет: тест на грамотность.

Какие браки в русском языке запрещены, и правильно?

  • одно-полые;

  • однополые;

  • однопалые;

  • одно-попые.

В универмаге большой выбор осенних…

  • туфль;

  • туфелей;

  • польто;

  • польтов;

  • платьей;

  • платий.

Из-за чего разгорелся…

  • сыр-бор;

  • сух-лес;

  • тыр-пыр;

  • сарай.

Как можно взглянуть на человека?

  • изпод-тишка;

  • изподмышка;

  • иззаза-бора;

  • исподполы;

  • из-подводы;

  • из-подваль;

  • из-под-мешка.

Кувшин был богато украшен…

  • юфтью;

  • кофтью;

  • финифтью;

  • нефтью;

  • финтифьюфтью.

Ихнее Императорское Величество высочайше подпрыгнуть …

  • соизволило;

  • соизволили;

  • соблаговолили;

  • распорядилось;

  • удосужилося;

  • поднатужилося.

В каком слове буква «т» лишняя, а в каком нет?

  • прикостнуться;

  • солнтдце;

  • вздристнуть;

  • копипастнуть;

  • вствитнуть;

  • взвзвизгтнуть;

  • обсиненция.

Как правильно называется врачебная специальность?

  • патологоанафем;

  • проктологоанатом;

  • каталогоанатом;

  • подподологоанатом.

Какое из этих слов является синонимом слова «удивительно»?

  • дануна;

  • даладна;

  • тычёна;

  • даидиты;

  • все перечисленные.

Что из перечисленного является предлогом?

  • У Михалыча сын родился;

  • Семёна жена выгнала;

  • Завтра же не на работу.

Выберите правильное написание:

  • граморнаци;

  • гламурнаци;

  • граммарнацци;

  • граммотеций.

Объясните, почему в словосочетании «плюс-минус» перед словом «минус» стоит минус, а перед словом «плюс» плюс не ставится?

Выберите правильный ответ. Откуда берутся дети?

  • оттуда;

  • оттудова;

  • отседова;

  • оттедова;

  • отверблюдова.

Каким словом можно грамотно описать плевок?

  • тьху;

  • хртф;

  • хек;

  • цсык;

  • кх;

  • харк-тьфу.

Как называются жители Чемодановки?

  • чемоданцы;

  • чемоданогородцы;

  • чемоданчане;

  • чемоданяне.

– Ну, – прорычал Волк, – теперь я съем всех…

  • трёх;

  • троих;

  • трих;

  • трюх;

  • трижды.

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:

  • оба два;

  • оба три;

  • оба раз;

  • оба-на;

  • обое;

  • обоя.

Определите, где в этом вопросе подлежащее и сказуемое?

Через -ться или -тся пишется слово «т(…)сяревна-лягушка»?

Выберите правильный вариант:

  • пост написан ниачём;

  • пост написан не о чем;

  • пост написан не об чём;

  • пост написан неучем.

  • Опубликовано в №141 от 05.08.2021

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Областная газета Свердловской области
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