Какая буква в слове «солнтдце» лишняя – т или д?

"Красная бурда" представляет: тест на грамотность.
Какие браки в русском языке запрещены, и правильно?
одно-полые;
однополые;
однопалые;
одно-попые.
В универмаге большой выбор осенних…
туфль;
туфелей;
польто;
польтов;
платьей;
платий.
Из-за чего разгорелся…
сыр-бор;
сух-лес;
тыр-пыр;
сарай.
Как можно взглянуть на человека?
изпод-тишка;
изподмышка;
иззаза-бора;
исподполы;
из-подводы;
из-подваль;
из-под-мешка.
Кувшин был богато украшен…
юфтью;
кофтью;
финифтью;
нефтью;
финтифьюфтью.
Ихнее Императорское Величество высочайше подпрыгнуть …
соизволило;
соизволили;
соблаговолили;
распорядилось;
удосужилося;
поднатужилося.
В каком слове буква «т» лишняя, а в каком нет?
прикостнуться;
солнтдце;
вздристнуть;
копипастнуть;
вствитнуть;
взвзвизгтнуть;
обсиненция.
Как правильно называется врачебная специальность?
патологоанафем;
проктологоанатом;
каталогоанатом;
подподологоанатом.
Какое из этих слов является синонимом слова «удивительно»?
дануна;
даладна;
тычёна;
даидиты;
все перечисленные.
Что из перечисленного является предлогом?
У Михалыча сын родился;
Семёна жена выгнала;
Завтра же не на работу.
Выберите правильное написание:
граморнаци;
гламурнаци;
граммарнацци;
граммотеций.
Объясните, почему в словосочетании «плюс-минус» перед словом «минус» стоит минус, а перед словом «плюс» плюс не ставится?
Выберите правильный ответ. Откуда берутся дети?
оттуда;
оттудова;
отседова;
оттедова;
отверблюдова.
Каким словом можно грамотно описать плевок?
тьху;
хртф;
хек;
цсык;
кх;
харк-тьфу.
Как называются жители Чемодановки?
чемоданцы;
чемоданогородцы;
чемоданчане;
чемоданяне.
– Ну, – прорычал Волк, – теперь я съем всех…
трёх;
троих;
трих;
трюх;
трижды.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова:
оба два;
оба три;
оба раз;
оба-на;
обое;
обоя.
Определите, где в этом вопросе подлежащее и сказуемое?
Через -ться или -тся пишется слово «т(…)сяревна-лягушка»?
Выберите правильный вариант:
пост написан ниачём;
пост написан не о чем;
пост написан не об чём;
пост написан неучем.
- Опубликовано в №141 от 05.08.2021
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