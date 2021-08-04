Стала известна доля местной продукции на прилавках сетевых магазинов в Свердловской области

Местные производители ведут коммерческие переговоры о поставке продукции, презентуют товар, описывая его конкурентные преимущества, качество и цену. Фото: Алексей Кунилов.

Торговые сети, работающие на территории Свердловской области, расширяют перечень товаров местного производства. Рассматривается возможность появление в магазинах "фермерских островов".

По данным департамента информполитики Свердловской области, в ходе торгово-закупочных сессий, проходящих на базе регионального министерства АПК и потребительского рынка, торговые сети и поставщики договариваются о сотрудничестве. С 21 свердловским предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности заключены соглашения. Ранее они не были представлены в магазинах.

По оперативным данным, доля продукции местных производителей по социальным группам товаров в магазинах достигла следующих показателей: мяса птицы – 43-55%, молока – 85-90%, масла животного – 25-40%, хлеба – 80-90%, яиц куриных – 60-80%, варёных колбасных изделий – 60-69%. За счёт местной продукции ассортимент магазинов расширяется. На других поставщиков изменения не влияют.

Отмечается, что в ближайшее время на полках "Магнита" появится продукция предприятий потребительской кооперации "Шалинское", "Красноуфимское", "Быньговское", "Артинское" и "Бисертское". Также в магазинах будут продаваться овощи, яйца, молочная продукция от фермеров. В свою очередь "Пятёрочка" планирует сотрудничать с предприятиями потребительской кооперации "Артинское райпо", "Бисертское райпо" и "Саранинский хлебозавод". Сети также рассматривают возможность создания "фермерских островов/уголков" в своих магазинах.

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