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Общество
4 августа 2021, 17:40

За пост главы минцифры Свердловской области поборется 21 человек

здание правительства Свердловской области

Имя победителя назовут не раньше 26 августа. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области завершился приём документов от кандидатов на должность руководителя министерства цифрового развития региона. К участию в конкурсных процедурах допущен 21 человек.

Как сообщили "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области, на протяжении недели соискатели на должность главы министерства будут решать профильные кейсы (реальные случаи, на которых разбираются теоретические идеи). Они позволят комиссии оценить уровень компетенций конкурсантов. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.

Напомним, первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся. Тогда комиссия не смогла выбрать подходящую кандидатуру из 24 конкурсантов. «В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста, который предполагает организацию комплексной работы по цифровизации, внедрение совершенно новых подходов и продуктов в деятельность госорганов и в жизнь свердловчан», – сказал тогда замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов, который курирует вопросы территориального развития и цифровизации.

В середине июля временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен заместитель главы регионального министерства цифрового развития и связи Юрий Гущин.

Министерство цифрового развития и связи в Свердловской области было создано в марте 2021 года. Новому ведомству будут полностью переданы полномочия департамента информатизации, а также функции по программно-техническому обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти региона. Документы от кандидатов начали принимать 30 апреля.

Областная газета Свердловской области

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