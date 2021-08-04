Единая социальная карта Свердловской области: что обещали и что получилось

Несмотря на громкие заявления о Единой социальной карте в Свердловской области, рекламировали её, видимо, недостаточно. Фото: Галина Соловьёва

В августе исполняется год, как в Свердловской области запустили единую социальную карту (ЕСК) – в мае 2020 года в результате голосования ей дали название «Уралочка». Реализовывать этот проект начали ещё в 2018 году, и всё это время о ЕСК громко говорили как о едином электронном документе свердловчан в перспективе. Но оказалось, что часть сервисов, которые обещали уральцам, по-прежнему не работают, а пользователями карты являются всего… около 82 тысяч свердловчан.

Единая социальная карта есть в двух видах. Первый – с платёжным сервисом. По сути, это та же банковская карта, но, предъявляя её, можно получить скидки, бонусы и кешбэки в ряде магазинов и компаний, список которых можно посмотреть на официальном сайте ЕСК. На неё же поступают все льготы и пособия. Второй вариант карты – нефинансовый, он выполняет функции проездного в общественном транспорте и даёт те же самые «плюшки» при её предъявлении в магазинах-партнёрах ЕСК, что и карта с платёжным сервисом.

Как рассказывал год назад в интервью «Облгазете» заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов, в планах по дальнейшему усовершенствованию единой социальной карты региона было введение возможности рассчитываться ею в междугородних пассажирских перевозках, получение медицинских услуг, запись к врачу, а также ещё несколько полезных функций: возможность включения пропуска в учебные учреждения, покупки в школьном буфете (см. «ОГ» №150 от 18.08.2020). Сроки появления этих сервисов не назывались.

Журналист «Облгазеты» снова пообщался с Алексеем Сабитовым: выяснилось, что за год к функциям карты «Уралочка» добавилась лишь возможность использовать её в качестве пропуска. Например, она реализована в Уральском государственном экономическом университете, ряде министерств региона. Также к проекту подключились новые партнёры – от строительных до страховых компаний, и новые банки. Если год назад ЕСК выпускал только СКБ-банк, то с конца июля к нему присоединился Почта Банк, а скоро этот ряд пополнят и Банк ВТБ, Газпромбанк.

– К концу 2021 года мы планируем доделать сервис по медицине, который должен обеспечить льготную выдачу лекарств при предъявлении ЕСК, – рассказал Алексей Сабитов. – Этот вопрос ещё решается совместно с министерством здравоохранения Свердловской области – изначально мы планировали запустить медицинский сервис в 2022 году. А вот идея привязки полиса обязательного медицинского страхования к ЕСК скорее всего не реализуется: функционал полиса очень ограниченный, кроме того, он и так в пластиковой карте.

Возможность расплачиваться ЕСК при междугородних поездках также пока не появилась. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, по словам замминистра свердловского минсоцполитики, ещё прорабатывает соответствующие нормативные правовые акты – функцию обещают ввести до конца 2021 года. В городском же транспорте рассчитываться ЕСК сейчас можно только в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, Среднеуральске и Сысерти. Жители этих городов могут заменить проездную ЕКАРТУ на ЕСК.

По словам Алексея Сабитова, за год в Свердловской области выдали почти 82 тысячи единых социальных карт. Если учитывать, что в нашем регионе проживают более четырёх миллионов людей, то получается, что ЕСК есть менее чем у двух процентов населения области. По мнению Алексея Сабитова, столь низкое количество связано с ковидными ограничениями. При этом большая часть пользователей ЕСК, по словам замминистра – те, кто получает какие-то региональные выплаты, так как к этому обязывает наше свердловское законодательство. Получается, что основные пользователи ЕСК – те, кому назначили выплаты и пособия после 1 января 2021 года.

Между тем на реализацию проекта «Единая социальная карта Свердловской области», как ранее сообщал Алексей Сабитов, было выделено 30 млн рублей. Журналист «Облгазеты» сделала несколько звонков читателям и знакомым с вопросом, есть ли у них единая социальная карта и какие функции у неё сейчас работают. Выяснилось, что часть респондентов просто не знала о существовании такой карты. Возможно, стоило больше информировать население о ней?

КСТАТИ Оформить и получить единую социальную карту можно в отделениях МФЦ, СКБ-Банке или офисе Почта Банка. Для этого нужно принести с собой паспорт и СНИЛС, а также иметь телефон, на который придёт проверочный код в конце оформления карты. Вся процедура занимает около 15 минут.