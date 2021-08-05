Дороги для умирающих деревень и год Единой социальной карте: обзор номера за 5 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "ОГ" рассказываем, почему новые трассы не всегда спасают умирающие деревни, а проект социальной карты буксует.

Для сельских жителей слова "дорога" и "жизнь" – практически синонимы. Хорошая дорога – это и комфорт для самих селян, и стимул для дальнейшего развития территории – появления новых объектов инфраструктуры, предприятий. Однако так происходит не всегда. Рассказываем о положительных примерах и дорогах в никуда.

В августе исполняется год, как в Свердловской области запустили единую социальную карту – в мае 2020 года в результате голосования ей дали название "Уралочка". О ЕСК громко говорили как о едином электронном документе свердловчан в перспективе. Но оказалось, что часть сервисов, которые обещали уральцам, по-прежнему не работают, а пользователями карты являются всего… около 82 тысяч свердловчан.

"Областная газета" такжке публикует рассуждения обозревателя Евгения Ячменёва о планах общественного совета проверить театральные репертуары на соответствие стратегии национальной безопасности.