Темы дня

Общество
4 августа 2021, 19:25

В Екатеринбурге запустили туристический онлайн-маршрут по Юго-Западному микрорайону

Здание ОКБ №1

Из экскурсии можно узнать, для чего при строительстве медгородка использовали взрывчатку. Фото: пресс-служба "Уральского объединения строителей"

В сети появился новый маршрут проекта "Живые дома Урала". На портале виртуальных путешествий можно прогуляться по 25 объектам маршрута и подробнее узнать о создании Юго-Западного района.

В программу экскурсии вошла информация о строителях объектов, а также технологиях, которые применялись при их возведении. Пройтись по предложенному пути можно виртуально или самостоятельно с аудиогидом.

"Маршрут расскажет, каким образом огромный торфяник строители превратили в один из самых развитых районов города, как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней и познакомит с первыми свердловскими девятиэтажками, двенадцатиэтажными и шестнадцатиэтажными домами", - прокомментировал заместитель генерального директора по связям с общественностью "Уральского объединения строителей" Денис Снетков.

Также в ходе экскурсии можно узнать за какую зарплату рабочие возводили самый длинный пятиэтажный дом в Свердловске, и почему для строительства медгородка использовали взрывчатку.

Напомним, ранее создатели маршрута презентовали экскурсию по Пионерскому посёлку Екатеринбурга и Втузгородку

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2021, 19:25 / Общество
В Екатеринбурге запустили туристический онлайн-маршрут по Юго-Западному микрорайону
04.08.2021, 19:23 / Общество
Руководитель NASA заявил, что с нетерпением ждёт встречи с главой Роскосмоса
04.08.2021, 19:09 / Общество
Стала известна доля местной продукции на прилавках сетевых магазинов в Свердловской области
04.08.2021, 18:48 / Общество
Глава Екатеринбурга проинспектировал новое здание гимназии на улице Уральская
04.08.2021, 18:19 / Общество
Одной из площадок форума "Армия-2021" станет Екатеринбург