В Екатеринбурге запустили туристический онлайн-маршрут по Юго-Западному микрорайону

Из экскурсии можно узнать, для чего при строительстве медгородка использовали взрывчатку. Фото: пресс-служба "Уральского объединения строителей"

В сети появился новый маршрут проекта "Живые дома Урала". На портале виртуальных путешествий можно прогуляться по 25 объектам маршрута и подробнее узнать о создании Юго-Западного района.

В программу экскурсии вошла информация о строителях объектов, а также технологиях, которые применялись при их возведении. Пройтись по предложенному пути можно виртуально или самостоятельно с аудиогидом.

"Маршрут расскажет, каким образом огромный торфяник строители превратили в один из самых развитых районов города, как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней и познакомит с первыми свердловскими девятиэтажками, двенадцатиэтажными и шестнадцатиэтажными домами", - прокомментировал заместитель генерального директора по связям с общественностью "Уральского объединения строителей" Денис Снетков.

Также в ходе экскурсии можно узнать за какую зарплату рабочие возводили самый длинный пятиэтажный дом в Свердловске, и почему для строительства медгородка использовали взрывчатку.

Напомним, ранее создатели маршрута презентовали экскурсию по Пионерскому посёлку Екатеринбурга и Втузгородку.