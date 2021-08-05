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Общество
5 августа 2021, 13:44

В Свердловской области девочку, которую мать держала в шкафу, передали родственникам

Ребёнок на руках

Девочка долгое время не могла вернуться к родным. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области Полину из Карпинска, которую мать с рождения держала в шкафу, вернули родственникам. У неё всё хорошо. 

Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на уполномоченного при президенте России по правам ребёнка Анну Кузнецову.

"Девочка у родственников, развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому всё хорошо - она в надёжных любящих руках", - рассказала детский омбудсмен.

Добавим, на этой неделе дело в отношении мамы девочки направили в суд. Ей предъявлено обвинение по четырём статьям.

Напомним, в апреле 2020 года жительница Карпинска родила девочку у себя дома. Она не обращалась в больницу и не поставила ребёнка на учёт. С 29 апреля 2020 года по 7 октября 2020 года мать не ухаживала за новорожденной, систематически не кормила и не поила её. Кроме того, надолго оставляла её в шкафу. В итоге девочка находилась в состоянии крайнего истощения.

Ребёнка перевезли на лечение в Екатеринбург. Через несколько месяцев Полина оправилась и по медицинским показаниям была готова к выписке из больницы. Однако нормативно-правовых оснований передавать кому-либо ребёнка после выписки не было, поэтому малышка оставалась некоторое время в ОДКБ №1 в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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