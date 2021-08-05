На занятиях Вин-Чун тренеры покажут, как правильно выполнять каждое движение техники Фото: Маргарита Бердюгина

Для родителей детей с особенностями развития в Екатеринбурге запустили бесплатные занятия по самообороне. Прийти на тренировки по китайскому боевому искусству Вин-Чун может каждый, кто имеет отношение к особому детству.

В Свердловской области насчитывается более 20 тысяч детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом и другими особенностями здоровья. И, конечно, родителям этих ребят приходится непросто.

– Мамы и папы таких детей испытывают серьёзную физическую и психологическую нагрузку. Из желания дать им возможность перезагрузиться и родился наш проект, – говорит инструктор Вин-Чун Николай Медведев. – Это древнее китайское искусство возникло более 300 лет назад и считается прикладным направлением ушу. В основе техники Вин-Чун – короткие и простые движения, поэтому залогом победы в поединке становится не грубая сила, а гибкость и ловкость.

– Решила посмотреть, что это за занятия, и попробовать себя в них, – рассказывает «Облгазете» екатеринбурженка, мама ребёнка с синдромом Дауна Гульнара Галеева. – По жизни на меня всегда нападали – хочется научиться правильно, красиво и эффективно отвечать. Но важно и просто привести мышцы в тонус. Родители особых детей устают и физически, и морально, поэтому нам важны физические нагрузки и тренировки.

По словам Николая Медведева, на начальном этапе техники Вин-Чун довольно простые, но чем дольше занимаешься, тем больший арсенал движений можешь применять.

– Эта техника учит самоконтролю, координации и в равной степени подходит как женщинам, так и мужчинам, – отмечает Николай Медведев. – Человек получает навыки проведения поединка и одновременно берёт контроль над своим телом. В совокупности это даёт нужный для самообороны психологический настрой и физическую подготовку. Полученные навыки автоматически срабатывают в непредвиденных ситуациях.

Но главное – занятия боевому искусству Вин-Чун помогают ещё и улучшить взаимодействие родителей с теми детьми, которые из-за отсутствия речи выражают свои эмоции и желания через поведение, в том числе агрессивное.

– Конечно, начинать работать с детской агрессией лучше, когда ребёнок ещё маленький: идти к психологу и другим специалистам. Однако такая возможность есть не всегда. Поэтому тренировки Вин-Чун для родителей – возможность наладить коммуникацию с детьми через телесный контакт, – считает психолог, психотерапевт Ирина Сонина, специализирующаяся на аутизме. – Когда ты хорошо владеешь своим телом, то лучше ощущаешь партнёра по коммуникации. Такие тренировки, безусловно, помогут родителям развить навыки концентрации внимания, быстроту и точность реакции. Это позволит им защитить себя и не навредить ребёнку, который не может справиться со своей агрессией.

СПРАВКА «ОГ» Бесплатные тренировки по китайскому боевому искусству Вин-Чун проходят в Екатеринбурге по адресу ул. Малышева, 6 каждый вторник и четверг с 19:00 до 20:30. Запись возможна по телефону: 8 (912)-030–74–42.

Родители приходят на тренировки по китайскому боевому искусству как для практической пользы, так и просто для душевной разгрузки Фото: Маргарита Бердюгина