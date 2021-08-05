В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

В Свердловской области сохраняется непогода. Штормовое предупреждение продолжит действовать 6 августа.
По данным синоптиков, в пятницу в регионе ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Граждан просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
ГУ МЧС России по Свердловской области традиционно рекомендует в период непогоды отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Находясь на улице граждан просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Не стоит оставлять автомобили вблизи деревьев.
О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Добавим, 5-9 августа местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). До вечера пятницы действует предупреждение о смоге.
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