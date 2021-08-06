Долги Гортранса, способы сохранения урожая и рост цен на стройматериалы: главное в "Облгазете" от 6 августа

Здравствуйте, дорогие читатели! В свежем номере "Областной газеты" рассказываем сразу о нескольких проблемах - о долгах Гортранса и угрожающем транспортном коллапсе, о пустующих складах из-за неурожая, а также о возможном срыве госконтрактов из-за дорожающих стройматериалов.

Неделю назад энергетики остановили движение троллейбусов и трамваев в Екатеринбурге из-за долгов Гортранса. Чтобы не спровоцировать транспортный коллапс, предприятие самовольно включило контактную сеть. Власти Екатеринбурга пообещали решить проблему, но эффекта от их действий пока не видно. "ОГ" выясняет, почему на проблемы предприятия не среагировали раньше и не пострадают ли от кризиса пассажиры.

Из-за нынешней засухи урожай на прилавки магазинов может поступить в недостаточном количестве, а это значит, что может возрасти объём импортной продукции. Свердловские аграрии ищут способы сохранения моркови и других овощей. Например, гендиректор сельхозпредприятия «Белореченский» решает проблему с засухой введением поливных земель.

Рост цен на строительные материалы ставит муниципальные проекты под угрозу срыва. Подробности - по ссылке.

В сентябре сборная России по футболу возобновит матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 под руководством нового наставника – Валерия Карпина. Пока тренерский штаб размышляет над кандидатами в сборную, "Областная газета" представляет свой вариант заявки национальной команды и её стартового состава.