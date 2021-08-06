С начала пандемии в Свердловской области выявлено 110 тысяч случаев COVID-19

Диагноз лабораторно подтверждён у 135 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Управление Роспотребнадзора обновило данные о распространении коронавируса по городам Свердловской области. На Екатеринбург приходится почти половина от общего числа заболевших в регионе.

По данным на 5 августа, в Екатеринбурге болеет или переболел 50 491 человек. В топ-5 антирейтинга также входят Нижний Тагил (7 948), Первоуральск (4 474), Ревда (3 312), Каменск-Уральский и Каменский район (3 139), говорится на сайте ведомства. В остальных муниципалитетах менее 3 тысяч случаев за всё время.

Добавим, в четверг стало известно о 515 случаях коронавируса в области, в том числе 135 - в уральской столице. Нарастающим итогом зарегистрировано 110 013 заболевших. Из них 102 133 свердловчанина уже выписались из больниц, ещё 4 469 – стали жертвами вируса.

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