«Дорога есть! Спасибо «Областной газете!»

Материал о дорожной беде жителей села Андрюшино вышел в ноябре 2019 года Фото: Скриншот газетной статьи

«ОГ» продолжает рассказывать о людях, жизнь которых изменилась после публикаций газеты. Герои нашей сегодняшней статьи – жители села Андрюшино (Гаринский ГО). В ноябре 2019 года сельчане прислали нам в редакцию коллективное письмо и попросили о помощи. Люди оказались отрезанными от мира из-за отсутствия дороги к районному центру.

Трактор как такси

Андрюшино располагается вдоль трассы Гари – Таборы, рассказали жители. И каждый год в канун зимы село попадает в дорожный плен. Дело в том, что участок трассы, ведущий от села в районный центр, много лет никто не ремонтировал. Вместо стандартной щебёночной отсыпки на дорогу выбросили битый кирпич. В распутицу добраться до Андрюшино или выехать из него невозможно – колеи грязи в метр глубиной.

– Чтобы привезти в наш магазин продукты, их приходится перегружать на трактор. Представляете, в каком виде мы их получаем?! Почта не приходит вовремя, а пенсионеры получают пенсию с почтой. Больного человека, мать с новорождённым ребёнком вынуждены везти на тракторе к врачу – разве это нормально?! – написали Сергей и Наталья Ардановы.

– За трактор приходится платить из личного кармана – от двух до пяти тысяч рублей за рейс. На эти деньги можно добраться из Екатеринбурга в Серов, – пожаловались Галина Колончук и Татьяна Кузнецова.

Разбили нефтяники

«Облгазета» откликнулась на обращение сельчан и выпустила статью под названием «НоворождЁнных везём к врачу на тракторе» (см. №212 от 19.11.2019). Мы также передали письмо жителей Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой – она пообещала разобраться.

На тот момент мы уже знали, что проблемная дорога – регионального значения и разбили её большегрузы, идущие к местному нефтепроводу (компания «Транснефть» вела реконструкцию нефтепровода, и это государственный проект). Глава Гаринского ГО Сергей Величко сообщил нам, что областное министерство транспорта и дорожного хозяйства давно в курсе ситуации, но дело с мёртвой точки не сдвигается.

– Надеюсь, что после публикации в «Облгазете» правительство нам всё-таки поможет, – сказал тогда Сергей Евгеньевич.

Всё получилось!

Сегодня дорога в Андрюшино есть, и весьма комфортная. Как рассказали жители, трассу отсыпали сначала скальным грунтом, чтобы она не проседала, а сверху покрыли мелким щебнем. Работы выполнило областное управление автомобильных дорог. Причём за один год – все 19 километров трассы! На дорогу ушло 130 млн рублей.

В администрации Гаринского ГО сообщили, что в самом селе уже отремонтировано 3 километра дорог, чего не было много лет. Также в селе открылся ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). А совсем скоро сельчане получат доступ в Интернет – один из провайдеров уже протянул оптоволоконные сети в населённый пункт.

– Спасибо «Областной газете», что привлекли внимание к жизни наших людей, – сказал глава Гаринского ГО Сергей Величко. – Для Андрюшино это настоящий прорыв. Здесь поучаствовали все – и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, и Татьяна Мерзлякова, и областной автодор, и компания «Транснефть». С «Транснефтью», кстати, налажен хороший контакт. Реконструкция нефтепровода продолжается до сих пор, на следующей неделе к нам приезжает руководитель компании, чтобы проконтролировать ход работ. Будет обсуждаться и вопрос с дорогами в Андрюшино – выясним, чем нефтяники ещё могут помочь жителям.

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