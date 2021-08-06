В Екатеринбурге на все выходные перекроют Макаровский мост

Для велосипедистов и пешеходов Макаровский мост будет открыт. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня вечером дорожники закроют движение транспорта по Макаровскому мосту. Для екатеринбургских автолюбителей путепровод будет недоступен в период с 21:00 6 августа до 5:00 9 августа.

Как ранее писала "Областная газета", ограничения по улице Челюскинцев (от Бориса Ельцина до Гражданской) связаны с проведением строительных работ. Объехать перекрытый участок можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут своего передвижения. Кстати, проехать по мосту автолюбители также не смогут с 21:00 13 августа до 5:00 16 августа и с 21:00 27 августа до 5:00 30 августа.

Для велосипедистов и пешеходов Макаровский мост будет открыт.

Напомним, первый этап ремонта моста начался летом 2017 года. Было выделено порядка 1,8 млрд рублей. Второй этап реконструкции планировали завершить до конца 2023 года. На него власти города должны выделить более 1,5 млрд рублей.

Добавим, ранее стало известно, что в центре уральской столицы изменится схема движения трамваев и автомобилей. Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта.