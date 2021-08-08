Самые популярные породы кошек на Среднем Урале

Несмотря на огромное количество пород кошачьих, самыми популярными и любимыми кошками остаются беспородные. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Многочисленные опросы за разные годы показывают: эти домашние животные – самые популярные во всём мире. Недавнее исследование специалистов известного в России интернет-сервиса для размещения объявлений показало, что по сравнению с прошлым годом спрос на кошек вырос как по стране в целом, так и по Екатеринбургу в частности. «Облгазета» узнала, почему кошки берут пальму первенства, какие породы этих животных на Среднем Урале сейчас почти перестали приобретать, а какие, наоборот, пользуются бешеным спросом.

Меньше забот

– Большинство современных людей очень заняты и едва находят время на себя, поэтому неудивительно, что чаще всего сейчас заводят кошек, – считает доцент кафедры морфологии и экспертизы Уральского государственного аграрного университета, кандидат ветеринарных наук Игорь Мильштейн. – С прагматической точки зрения содержать кошку проще: её необязательно выгуливать, как собаку, с ней удобнее путешествовать, проще оставить кому-то из знакомых на время при необходимости. Меньше забот. И многие идут по пути наименьшего сопротивления – в этом нет ничего зазорного.

Помимо этого, некоторые считают, что кошка – более спокойное и размеренное животное, чем собака, но при этом так же встречает тебя, когда ты приходишь с работы. А если в семье есть дети, то мамочки нередко заводят именно кошку, так как считают, что она будет более безопасна для малыша, нежели собака. Однако специалисты отмечают, что кошка – более сложное животное с точки зрения характера. Она более эксцентрична и нередко себе на уме. Так что название сказки Редьярда Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе» имеет более глубокий смысл.

– Кошке нужно уделять внимание – гладить, кормить, играть, ухаживать за ней, но важно, чтобы это не переросло в преклонение перед животным, – комментирует «Облгазете» руководитель свердловского регионального племенного фелинологического* центра «Артемида» Татьяна Макаренко. – Чем большим прихотям кошки потакает человек, тем больше она чувствует свою вседозволенность и считает, что это она является хозяйкой в доме или в семье. Это неправильно — ласка и внимание должны быть, но не надо создавать чрезмерную заботу вокруг кошки.

Сфинксы и персы уходят в прошлое

Мода на кошек, как и на собак, во многом зависит от их мелькания в Интернете и телевизоре. Однако в фильмах и книгах кошки встречаются реже собак, поэтому резкий интерес к какой-то породе этих питомцев чаще проявляется после её показа в рекламе. Например, было время, когда все хотели такого же котика, как в рекламе кошачьего корма «Вискас». Коты используются везде: в стикерах в соцсетях, в поздравительных открытках и видео, в комиксах. Чем милее, тем лучше – так и появляется спрос на какую-то породу. Но Татьяна Макаренко уверена, что на некоторые породы котов спрос, наоборот, упал, в первую очередь – из-за сложностей в уходе.

– Раньше мы наблюдали огромный спрос на персов – эти пушистые коты были во многих домах. Но из-за своей занятости люди стали отказываться от этой породы в пользу других: к постоянному мытью, расчёсыванию и подстриганию длинной шерсти этих котов, а также к ежедневному уходу за их глазами готов далеко не каждый, – говорит наша собеседница. – Заводчиков этой породы в Екатеринбурге сейчас буквально три-четыре человека, но зато это персы очень хорошего качества.

По схожей причине большинство россиян и свердловчан перестали заводить и котов-сфинксов. Конечно, в силу своего специфического внешнего вида и, как правило, полного отсутствия шерсти, кошки этой породы в принципе всегда были на любителя. Но те, кто приобретают такого питомца потому, что считают, что лишат себя забот по уходу за его шерстью, сильно ошибаются. У кошки-сфинкса тоже есть потовые железы по всему телу, и так как она не имеет шерсти, то её нужно регулярно мыть, иначе у животного могут начаться проблемы со здоровьем. Помимо этого, сфинксам нужно дополнительно согревать себя, поэтому они очень много едят, а это устраивает не всех.

Коты-сфинксы постепенно выходят из моды. Фото: Александр Зайцев

Также уральцы практически перестали приобретать сибирских кошек, и, по словам Татьяны Макаренко, мы сами в этом виноваты. Эта порода несколько лет назад была очень доступна в нашем регионе: животных можно было встретить просто на улице, поэтому они перестали быть для уральцев чем-то особенным. Практически нет спроса и на европейскую короткошёрстную кошку: её легко спутать с беспородным животным.

Трендовые коты

Фелинологи уверены, что в целом мода на кошек похожа везде, но одних тянет на экзотику меньше, а других – больше. И, конечно, всё зависит от финансовых возможностей: кто-то просто берёт кота из приюта, с рук или с улицы, а кто-то только с хорошей родословной через заводчика. К слову, специалисты уверяют, что какой-то одной самой дорогой кошки нет. Практически в любой породе может появиться дорогая особь – всё зависит от её характеристик, качеств, родословной и аппетита заводчика.

Одна из самых популярных пород кошек на Среднем Урале сегодня – мейн-кун. Это американская порода кошек с длинной шерстью, которые отличаются вытянутым телом и крупными размерами: кастрированные коты могут достигать до 12 килограммов, кошки – до 8 килограммов. Характерная особенность – красивые, как у рысей, кисточки на ушах. Заводчиков этой породы в Свердловской области, особенно в Екатеринбурге, очень много, поэтому можно найти кота желаемого окраса по приемлемой цене: средняя цена сейчас – 30–40 тысяч рублей, но самки дешевле, так как меньше размером.

– Мы долго читали описание разных пород кошек и остановились на покупке мейн-куна, так как это очень добродушные коты, которые любят детей, – рассказывает екатеринбурженка Дарья Кузьминых. – Как решили, в этот же день нашли объявление о продаже кота и поехали за ним. Кот породистый, обошёлся в 27 тысяч рублей. Когда мы его покупали, то ему было всего три месяца – сейчас ему уже восемь лет. Конечно, нужно хорошо кормить его, так как у него хороший аппетит, часто чесать шерсть, но это мелочи: очень крутой кот.

Мейн-кунов очень любят за их активность и добродушие. Фото: Дарья Кузьминых

Не менее популярны сегодня и скоттиш-фолды – шотландские вислоухие коты. Это довольно молодая порода кошек, которая отличается большими круглыми глазами, как у совёнка, и загнутыми вперёд ушками. Пользующиеся спросом у уральцев британские коты похожи на эту породу, но имеют более короткий хвост, большую круглую голову с ярко выраженными щёчками и маленькие прямые уши. Средняя цена на британского или шотландского котёнка – 10–15 тысяч рублей.

Британские коты довольно много едят, но это не снижает спрос на них. Фото: Александр Хренов

По словам Татьяны Макаренко, в нашем регионе, как и во многих других, часто заводят и бенгальских кошек. Заводчики по-прежнему работают над тем, чтобы добиться ещё более красивого пятнистого окраса этой породы. Эти короткошёрстные кошки очень сильные, подвижные, независимые, но очень подвержены ранним гормональным всплескам, поэтому специалисты советуют кастрировать их до девяти месяцев. Цена бенгалов – 15–20 тысяч рублей в среднем.

Бенгальская кошка, иначебенгал — межродовой гибрид домашней кошки и бенгальской кошки. Фото: Татьяна Макаренко

Бенгальские кошки очень дружелюбны к людям и другим животным. Фото: Дмитрий Полянин

Удивительно, но давно известные всем сиамские кошки по-прежнему пользуются спросом: специалисты объясняют это их утончённой внешностью, грациозной походкой и ласковым характером. Не менее популярна и ориентальная кошка, которая похожа на сиамскую, но имеет зелёные, а не голубые глаза, крупные уши и большее разнообразие оттенков шерсти. Стоят кошки этих пород примерно одинаково – 15–25 тысяч рублей в среднем.

Сиамская кошка пользуется популярностью за счёт своей грации. Фото: Ольга Булычева

Ориентальная кошка имеет длинное стройное тело и крепкую мускулатуру. Фото: Питомник восточных кошек "Eastern Family"

Ещё одна порода кошек, которая стала популярна на Среднем Урале в последние десять лет, – Корниш Рекс.

– Эта английская порода кошек, но над ней хорошо поработали американские заводчики, придав ей элегантности и усовершенствовав её характер, – говорит заводчица кошек породы Корниш Рекс в Екатеринбурге Елена Михеева. – Сейчас эти кошки популярны, потому что они очень дружелюбны и не требуют особого внимания к своей шерсти: она не имеет остевых волосков, а подшёрсток завит в плотную волну, по структуре напоминающую каракуль. Стоит такое кастрированное животное в районе 20 тысяч рублей и выше.

Корниш-рекс — порода домашних кошек, относящаяся к короткошёрстной группе. Фото: Елена Михеева

Популярные экзоты

Однако некоторые свердловчане хотят более экзотичных и дорогих кошек. К таким относится, например, аббисинская – одна из самых древних пород кошек. Эти кошки очень стройные и имеют необычный окрас – каждый волосок раскрашен несколькими полосками разных цветов. Эти животные очень активны, особенно в детстве, поэтому заводчики предупреждают: если вы спокойны по характеру и не готовы постоянно играть с кошкой, то лучше выбрать другую породу. К тому же позволить себе аббисинскую кошку может не каждый – один котёнок стоит в среднем 45–50 тысяч рублей.

Абиссинская кошка — порода домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце XIX века на основе аборигенных пород кошек Восточной Африки и Юго-Восточной Азии. Фото: Татьяна Макаренко

Те же, кто хотят нечто очень экзотическое и редкое, покупают пикси-бобов. Это молодая американская порода, которую можно найти лишь в нескольких регионах России. В Свердловской области, например, есть только один такой заводчик.

– Некоторым хочется дикое животное, но чтобы оно было как домашнее – так появилась порода пикси-боб, которую называют маленькой рысью, – рассказывает заводчица пикси-бобов из Екатеринбурга Наталья Карпенко. – У этой кошки есть чёткий стандарт по внешнему виду: такая же расцветка и походка, как у рыси, короткий хвост. Пикси-бобы очень деликатные, покладистые, но выбирают хозяином кого-то одного из семьи. Один из моих котов настолько привязан ко мне, что на время моих отъездов даже отказывается от еды: приходится просить маму подносить к коту телефонную трубку, чтобы он услышал мой голос и поел. Для этой породы допустимо большее количество пальцев на лапах и, конечно, такие особи более популярные и дорогие. В среднем не в разведение такая кошка обойдётся в 50–60 тысяч рублей.

Сейчас этот милый пикси-боб Леопольд - титулованный известный кот. Фото: Наталья Карпенко

* Фелинология — раздел зоологии, который изучает анатомию и физиологию домашних кошек, их породы, особенности селекции, разведения и содержания.

СПРАВКА «ОГ» Всемирный день кошек существует с 2002 года: Международный фонд защиты животных призвал всех любителей котов отмечать праздник этих питомцев 8 августа. Его не признали официальным, но с тех пор он появился во многих странах. При этом в некоторых государствах есть ещё и свой День котов. Например, в России День кошек – 1 марта. Его инициаторами в 2004 году стали Московский музей кошек и редакция журнала «Кот и пёс». Вероятно, первый месяц весны выбран потому, что это время оживления природы, в том числе кошек, когда они начинают петь «мартовские песни».

Непредсказуемые эксперименты Многие искусственно выведенные породы кошек продолжают совершенствоваться, и фелинологов это пугает. - Если у тебя есть биологическое образование, тогда ты можешь выводить новую породу, - говорит Татьяна Макаренко. - Но чаще всего этим занимаются люди, не разбирающиеся в биологии в должной мере — в итоге получаются коты-инвалиды и больные животные, которые просто гибнут. Для таких экспериментов важно брать качественных кошек, а некоторые породы просто нельзя соединять между собой. Например, одно время пытались вязать вислоухую породу с британской, но потом поняли, что это большая ошибка: у животных получились больные суставы, позвоночник, хвост с заломами...

«Звёздные» коты Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – В нашей семье всегда были коты, я росла с ними. Нынешний кот – третий в моей самостоятельной жизни. Его зовут Беня, он достался нам маленьким котёнком, но уже с именем. Моя внучка любит играть с ним. Хорошо, что у многих сейчас есть эти домашние питомцы, но мне не очень нравится, какое отношение создали к котам в Интернете – идёт какая-то котомания, просто бум. Когда я всё это вижу, то думаю, что, вероятно, нам очень не хватает теплоты, доброты, и становится тревожно. Николай Коляда, известный уральский драматург, режиссёр: – Когда у меня была большая квартира, то в ней жили много котов, мой рекорд – одиннадцать животных в раз. Но постепенно они медленно умирают, а прощаться и расставаться с ними очень жутко. Поэтому после переезда на новую квартиру я решил, что больше не буду заводить животных. Но недавно наткнулся в соцсетях на группу, где пристраивают бездомных животных, и увидел там милого котика. Решил забрать его и поехал на ЖБИ: отсюда пошла его кличка – Жебайка. Но потом мне стало жалко кастрировать этого котёнка, и я решил приобрести подружку для него. Так у меня появилась Сысойка – эту маленькую кошечку мне отдал главный режиссёр Серовского театра драмы, бывший артист моего театра Саша Сысоев. Коты у меня не царских кровей: милые, добрые и не гадят, куда не надо. Последнее время у меня была жуткая бессонница, но с появлением котов я стал спать как убитый. Я научился даже понимать их язык. Правильно говорят, что без кота и жизнь не та: с их появлением моя жизнь стала светлее и радостнее. Анна Абсалямова, советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области, экс-телеведущая ОТВ: – В моей семье всегда были коты, а сейчас у нас уже 8 лет живёт кот-шотландец Бурундук. Когда он был маленьким, у него был полосатый хвостик, что делало его похожим на бурундука – отсюда и его кличка. Сейчас Бурундук полностью серый, очень общительный и дружелюбный – ни разу никого не поцарапал. Помимо кота у нас живёт собака и две крысы, но все они нормально уживаются вместе. Правда, кота и крыс на всякий случай стараемся не оставлять наедине – мало ли. Анна Абсалямова, советник председателя Избирательной комиссии Свердловской области, экс-телеведущая ОТВ Фото: Алексей Кунилов

Это интересно Самая крупная порода кошек в мире – саванна. Это гибрид домашней кошки и африканского сервала. Её рост может достигать 0,6 метра, а вес – 15–16, а то и 20 килограммов.

Самые маленькие породы – сингапурская и кошка-такса манчкин. Их вес - не больше 2–3 килограммов.

Самая популярная русская порода кошек за границей – русская голубая. Этих грациозных серых кошек с зелёными глазами очень любят в Европе и Америке. В России они больше всего популярны в Москве и на Дальнем Востоке.

Как купить кота? Если вы хотите купить кота, но не знаете, какую породу лучше взять, то специалисты советуют: Посетить выставку кошек: они проходят в разных крупных городах. После этого стоит хорошо изучить информацию о понравившейся вам породе, почитать отзывы специалистов и тех, кто держат у себя таких питомцев – так вы сможете понять, подходит ли вам эта кошка или нет.

За качественными и породистыми пушистыми питомцами лучше обращаться в специализированные федерации любителей котов, клубы любителей кошек и к проверенным заводчикам. Через сайты объявлений по-настоящему породистых кошек продают нечасто.

Прежде чем забирать кота из питомника, нужно удостовериться, чтобы у животного были все необходимые прививки. Обратите внимание и на внешний вид животного: активное оно или нет, опрятно и здорово ли оно выглядит. Лучше всего точно следовать всем рекомендациям по содержанию животного, которые вам даст заводчик.

В тему Многие считают, что если они заведут кошку-сфинкса или короткошёрстную кошку, то у них не будет аллергии на неё. Но на самом деле аллергия может быть не только на кошачью шерсть, но и на подшёрсток, экскременты, сальность кожи. Поэтому если вы аллергик, то стоит тщательно взвесить вопрос приобретения кошки.

Выгуливать или нет? Многие считают, что выгуливать надо только собак, но гулять можно и с кошками – ничего предосудительного или нелепого в этом нет. Однако доцент кафедры морфологии и экспертизы УрГАУ Игорь Мильштейн напоминает, что прежде необходимо поставить кошке все полагающиеся прививки от инфекционных заболеваний и бешенства, а также провести курс обработки животного от вредителей специальным препаратом, назначенным ветеринаром. И конечно, нужно всегда убирать экскременты за своим питомцем на улице.

«ОГ» – кошатники Опрос сотрудников «Облгазеты» показал, что в нашей редакции преобладают владельцы кошек: у 17 сотрудников живут коты, из них у троих – по два этих питомца. У троих сотрудников есть и кошка, и собака. Как выяснилось, клички у наших котов самые разные: Сеня, Мася, Люся, Мила, Шнурок, Жужа, Крыся, Персик, Маречка, Ося, Марсик, Рикки, Стёпа, Алиса, Джинжер, Ади. Но есть и одинаковые, например, Барсик, или похожие: Маруся и Муся, Тима и Тимофей. Собак держат шесть сотрудников «ОГ», при этом трое из них имеют ещё и кошек.

«Нет времени – не заводите кота» Александр Пантыкин, музыкант, композитор: – Я никогда не завожу животных, потому что знаю, что это – большая ответственность. Многие из нас сейчас проводят целые дни на работе, а творческие люди почти всегда уделяют мало времени своей семье и дому. Но по отношению к животному это бесчеловечно. Домашний питомец – это не просто пушистый комочек, которого можно гладить, когда захочется, и периодически обращать на него внимание. С ним нужно всегда играть, гулять, кормить его, ухаживать за ним – животное должно быть полноценным членом семьи. Нет времени – не заводите кота или другого питомца. Не нужно мучиться от бремени его содержания и мыслей, куда пристроить питомца на время вашего отпуска, если вам это в тягость – так животному причиняется ещё больший вред. Будьте честными с собой до конца.