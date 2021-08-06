Грозы и сильный ветер задержатся на Среднем Урале

В Свердловской области вновь продлили штормовое предупреждение. Дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/с ожидаются 7 августа.
Третий день подряд жителей региона просят отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Свердловчанам также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
Гражданам, находящимся на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В помещении - выключить электроприборы и закрыть окна, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Переждите непогоду на обочине.
О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Подробнее о прогнозе погоды на выходные читайте здесь.
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