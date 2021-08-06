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6 августа 2021, 18:11

Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени наградили двух жителей региона

Орден

С указами можно ознакомиться в свежем номере "ОГ". Фото: Павел Ворожцов.

Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени награждены два уральца. Соответствующие указы публикуются в субботнем номере "Областной газеты".

За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени были удостоен Алексей Антонов - предприниматель из Верхнего Дуброво, который занимается производством изделий народных художественных промыслов.

За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социального развития региона знак отличия присвоили Евгению Маркова - концертмейстеру Свердловской государственной академической филармонии.

Ранее знак отличия I степени получили два уральца: советник Президента публичного акционерного общества "Сбербанк России " Владимир Черкашин и председатель некоммерческой организации "Союз золотопромышленников Урала" Александр Ястребков. Знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени наградили главврача ГАУЗ СО "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница" Олега Сердюка.

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Областная газета Свердловской области

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