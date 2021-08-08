Наглый, ленивый, обаятельный: кто такой Коготь «Рваное ухо»?

Kоготь (второй слева) и его родители: правый родитель – заместитель редактора Владимир Васильев (он предложил завести в газете именно кота), центральный родитель – редактор Дмитрий Полянин (придумал кличку) и левый родитель – карикатурист Максим Смагин

В этом году в «Областной газете» появился новый не то сотрудник, не то герой (а на самом деле – и то, и другое) – кот Коготь. Как всякий кот, он наглый и ленивый, но при этом чертовски обаятельный и фотогеничный. Поэтому наш художник немедленно стал его рисовать, а получившиеся рисунки – публиковать в «ОГ». Что закономерно сделало Когтя локальной (пока локальной ) знаменитостью. Читатели стали звонить нам, спрашивать, что это за чудо появилось в «ОГ». Мы отвечали-отвечали… А потом нам это надоело! И мы решили: пусть он сам отдувается! И организовали ему пресс-конференцию. На которую пришла вся редакция, включая главбуха!

– Коготь, как ты попал в «ОГ»?

– По блату, конечно. Родители привели.

– О! А кто у тебя родители?

– Журналисты. Работают тут.

– А поподробнее? Мама кто, папа?

– Ну, поскольку я виртуальный кот, то родители у меня э-э-э… необычные. Мамы, например, нет вовсе (показушно всхлипывает, утирает слезу). Зато пап у меня – трое. Я их политкорректно называю родитель № 1, родитель № 2 и родитель № 3. Но они всё равно всё время ругаются, потому что каждый хочет быть родителем № 1.

– Почему тебя назвали Коготь? Царапаться любишь?

– А то! Но это к делу отношения не имеет. Родители говорили, что искали имя, в котором будут зашифрованы буквы «ОГ». Это для будущей рекламной компании важно. Типа: в каждом есть немного «ОГ».

– А что с твоим ухом?

- Ну вы спросили, аналитики… Сами-то не видите, что у меня с ухом? Порвали мне его.

– Э-э-э… Мы хотели спросить, кто порвал, за что…

– Ну так формулируйте вопросы правильно, если хотите получить правильные ответы… За критику мне ухо порвали. А кто – не знаю. Налетели со спины и давай рвать во все стороны… Я, конечно, отбился, но вот кусочек уха затерялся… Заявление подал, как положено. Ищут, говорят, злодея, но пока не нашли… В общем-то банальная для газетчиков история, так ведь? На одного моего родителя тоже вот как-то напали – третий год поймать супостата не могут…

– Ты материалы «ОГ» читаешь?

- А куда деваться-то? Мне же их как-то иллюстрировать приходится.

– Как тебе?! Карикатуры же художник рисует!

- Рисует, конечно, художник. А позирует ему кто?! Иван Фёдорович Крузенштерн?!

– А где ты живёшь?

- В головах родителей.

– Что, сразу в трёх?

- А в чём проблема? Три русских существа часто представляют из себя единое целое. Вот, три богатыря, например. Или Змей Горыныч. В общем, когда родители на троих сооб… э-э-э… мыслят – я становлюсь краше и краше!

Опубликовано в №143 от 07.08.2021