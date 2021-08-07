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Общество
7 августа 2021, 05:55

Интервью с главой свердловского минстроя, популярные коты и кот Коготь: интересное в "ОГ" за 7 августа

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере "Областной газеты" рассказываем о любимых животных в преддверии Всемирного дня кошек, а также публикуем эксклюзивное интервью с главой свердловского минстроя Михаилом Волковым накануне Дня строителя.

"ОГ" выпала редкая возможность лично поговорить с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Журналисты встретили главу регионального минстроя в четверг около Ельцин Центра, куда он шёл награждать победительницу конкурса "Миссис стройкомплекс". Разговор длился всего 20 минут. За это время Михаил Волков рассказал нам о темпах строительства жилья в регионе, росте цен на стройматериалы и, конечно, о волнующей многих программе комплексного развития территорий.

Завтра, 8 августа, отмечается Всемирный день кошек. Многочисленные опросы за разные годы показывают: эти домашние животные – самые популярные во всём мире. В нашей редакции работают тоже в основном кошатники. У нас даже появился новый не то сотрудник, не то герой (а на самом деле – и то, и другое) – кот Коготь. Он дал своё первое интервью.

На полосе "Культура/Спорт" мы также рассказываем, почему биатлонный комплекс не прошёл государственную экспертизу.

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