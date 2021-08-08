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8 августа 2021, 15:16

Нижний Тагил отмечает свой предъюбилейный День рождения

Пинаев и театр драмы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожан. Фото: Павел Ворожцов

Нижний Тагил отмечает сегодня, 8 августа, День города. Это предъюбилейный праздник. В 2021 году городу исполняется 299 лет.

Мэр города Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с праздником. Его слова опубликованы на сайте горадминистрации.

"У нашего города особая миссия – быть великим тружеником и опорой для нашего государства. Нижнему Тагилу с его мощным промышленным, интеллектуальным и культурным потенциалом всегда принадлежала значимая роль в социально-экономическом развитии не только Урала, но и всей страны", - сказал Владислав Пинаев в своём поздравлении.

Ранее сообщалось, что праздник пройдёт в онлайн-формате из-за ковидных ограничений. Программа мероприятий опубликована на сайте мэрии города. Некоторые мероприятия всё-таки пройдут очно. Например, квесты, экскурсии и мастер-классы, организованные Нижнетагильским музеем изобразительных искусств.

Но самые крупные массовые мероприятия отменили. Кроме концерта, отказались также и от праздничного салюта. В прошлом году фейерверка в честь Дня города в Нижнем Тагиле тоже не было.

Областная газета Свердловской области

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Нижний Тагил отмечает свой предъюбилейный День рождения