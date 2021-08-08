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8 августа 2021, 16:15

В России 8 августа отмечается День строителя

Строитель в кабине крана

Праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 8 августа, в России празднуют День строителя. Он отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.

Жителей страны с праздником поздравили первые лица государства. Президент России Владимир Путин заранее обратился к россиянам на церемонии запуска завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии 6 августа.

"Дорогие друзья, ваш труд по праву пользуется особым уважением и почётом в обществе. Строитель - это не только профессия, это имя нарицательное. Строить, созидать, нет ничего более интересного и почётного", - сказал Глава государства.

Сегодня на сайте Правительства появилось поздравление и премьер-министра Михаила Мишустина. 

"Благодаря вашему профессионализму, ответственности и любви к своему делу развивается национальная экономика, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, повышается социальное благополучие миллионов людей", - поблагодарил представителей строительной сферы глава кабинета министров.

Напомним, в Свердловской области празднование Дня строителя отменили из-за роста числа заболевших коронавирусом. Массовые гуляния должны были пройти в Историческом сквере 7 августа.

В прошлом году День строителя в Екатеринбурге состоялся в формате онлайн. А в 2019 году праздник прошёл с размахом в парке имени Маяковского. Тогда горожане смогли увидеть 40 единиц строительной техники и принять участие в многочисленных мастер-классах. О том, как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

В преддверии профессионального праздника "Областная газета" побеседовала с министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской областиМихаилом Волковым. Он рассказал о темпах строительства жилья в регионе, росте цен на стройматериалы и, конечно, о волнующей многих программе комплексного развития территорий.

Областная газета Свердловской области

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